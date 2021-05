tommaso-zorzi-flop:-il-punto-z-chiude.-l’annuncio-ha-dell’incredibile

Chiude, come già previsto in precedenza, il programma di Tommaso su Italia 1. La rete è soddisfatta degli ascolti

Mediaset ha dato comunicato che Il Punto Z chiude su Italia 1. Il programma di Tommaso Zorzi è stato una sorta di rubrica per commentare le gesta dei concorrenti dell’Isola dei Famosi ma ha anche intrattenuto il pubblico parlando di vari personaggi del mondo dello spettacolo. Nel corso delle varie puntate ci sono stati tanti ospiti speciali, intervistati proprio dal vincitore del Grande Fratello Vip. Grande spazio è stato dato al gioco e all’intrattenimento in un mix tra talk, gioco e varietà. Importante anche il momento dedicato ai contenuti provenienti dal web. Si conclude stasera la finestra mensile lanciata sulla rete giovane Mediaset de Il Punto Z, ma continuerà sulla piattaforma Mediaset.it.

Su Italia 1 è partito l’8 aprile scorso ed è andato in onda ogni giorno alle 18:15 per cinque minuti. L’azienda si è detta soddisfatta degli ascolti registrati. Il target del programma si è rivelato quello giovane de L’Isola dei Famosi. I migliori ascolti sono stati registrati sul pubblico 25-34 anni, il 5,9% di share. Nella nota, infatti, si legge: “Missione Compiuta”. Verrebbe da dire, ‘contenti loro contenti tutti’.

I numeri, in realtà, non sono stati soddisfacenti. Nelle 26 puntate i dati Auditel sono oscillati tra l’1,5% e il 2% di share. Perchè non proporre un’intera puntata magari la sera tardi su Italia 1? Per esempio, Lorella Boccia ha riacceso la seconda serata. Prosegue, infatti, in positivo e in crescita Venus Club che rispetto al debutto è cresciuto di quasi un punto sfiorando il 7% di share con oltre 430.000 spettatori.

La seconda puntata del late show, trasmessa giovedì 13 aprile, ha totalizzato nel dettaglio il 6,64% di share, sfiorando l’11,5% dei giovani 15-24 anni. Rispetto al programma che l’ha preceduto, Venus Club di Lorella Boccia è salito di quasi due punti e mezzo.

Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 20 pizzicati insieme: è scoppiata la polemica

Hanno fatto discutere molto le foto di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme e pubblicate sul settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha commentato così gli atteggiamenti intimi dei due ragazzi: “Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo”. La polemica è scoppiata sul web per l’eventuale outing forzato di Tommaso Stanzani che del suo orientamento non aveva mai fatto cenno durante la sua avventura ad Amici 20 e, magari, non aveva alcuna intenzione di farlo.