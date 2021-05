tommaso-zorzi-fotografato-ancora-con-tommaso-stanzani:-“non-sono-io-a-chiamare-i-paparazzi”

Tommaso Zorzi è stato ancora fotografato con Tommaso Stanzani e il gossip con protagonisti il conduttore del Il Punto Z e il ballerino lanciato da Amici si riaccende a qualche giorno dal primo avvistamento. Stavolta è il settimanale Chi a proporre alcune immagini che mostrano i due a passeggio per Milano, con un bacio in amicizia di Zorzi a Stanzani (foto in fondo all’articolo).

Il legame tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Il magazine diretto da Alfonso Signorini non parla esplicitamente di una relazione, ma si sbilancia comunque in qualche modo (benché il ballerino non abbia mai parlato del suo orientamento): “Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo”. Zorzi aveva pubblicamente manifestato una certa simpatia per Stanzani ed è sempre Chi a raccontare che i due si sarebbero scritti su Instagram e si sarebbero poi scambiati il numero. Nulla, comunque, che prova l’esistenza di qualcosa di più di una semplice amicizia. In compenso, il vincitore del Grande Fratello Vip non si sarebbe più fatto vedere in giro con Lorenzo Campi, malgrado la mezza conferma di una frequentazione con quest’ultimo.

La reazione di Tommaso Zorzi

Le immagini hanno evidentemente provocato qualche malumore nei follower di Zorzi, secondo cui l’influencer starebbe in qualche modo ricamando sul gossip per ottenere ulteriore visibilità mediatica. Niente di più lontano dalla realtà, giura Tommaso in un video pubblicato su IG Stories: “La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi. Tutto quello che esce è volere loro e non certo per un volere mio”. Zorzi sembra anche smentire di essere sentimentalmente impegnato (almeno per ora): “Sarete i primi a sapere qualcosa quando sarò serio e sicuro di quello che vi dirò. Rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate sempre di prendere le informazioni per quelle che sono“. Tommaso ha pubblicato anche la conversazione privata con un utente che ha sollevato perplessità in proposito, dal momento che su Chi scrive l’autore di Zorzi, Gabriele Parpiglia. Questa la replica del 26enne milanese: