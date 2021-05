Tommaso Zorzi furioso: “Disseminare odio verso le mie frequentazioni è inaccettabile”

Tommaso Zorzi sui social è un fiume in piena e ai suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram ha spiegato come la pensa sul fatto che molti stiano parlando della sua presunta frequentazione con il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanziani. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha chiarito che non ha nessuna intenzione di mettere in piazza la sua vita privata. E a chi lo contesta, soprattutto per la giovane età del ballerino (Tommaso Stanziani ha 19 anni, mentre Tommaso Zorzi con i suoi 27 anni è più grande), ha risposto: “Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci“.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi sui social

Il vincitore del Grande Fratello, stanco per i continui riferimenti alla presunta storia con Tommaso Stanziani, ha avuto uno sfogo su Instagram:

Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio “privato” esente dallo scrutino pubblico credo sia un diritto di tutti.

E poi ancora su Twitter, dove è spesso in tendenza, anche per le numerose contestazioni che riceve da alcuni accaniti detrattori, si è lanciato in una colorita e ermetica massima: “Se rompere il cazzo fosse retribuito l’Italia avrebbe il Pil di Montecarlo“. Frase che non è piaciuta ad alcuni che hanno attaccato il Tommy personaggio: “Il personaggio non funziona, finisce che ti incasini. Torna ad essere Tommy, sempre“. E ancora: “Sei un personaggio famoso e per questo ti attendono onori e oneri“.

La frequentazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani

Il vincitore del Grande Fratello e il ballerino di Amici 20, nei giorni scorsi, erano stati pizzicati insieme in giro per Milano. Poi ancora una paparazzata di Chi, sempre a Milano, in cui i due Tommy si tenevano per mano mentre si scambiavano effusioni. Insomma sembra che tra i due ci sia un affetto a cui Tommaso Zorzi, a considerare dalle reazioni, tiene molto. D’altronde il conduttore de “Il Punto Z” aveva già in altre occasioni espresso la sua simpatia per il ballerino.

Tommaso Zorzi e gli apprezzamenti su Tommaso Stanziani

Durante le puntate di Amici 20 in cui Tommaso Stanziani era ancora in gara come ballerino, tra i suoi fan più accaniti ce ne era uno particolarmente noto e sulla cresta dell’onda: il conduttore de Il Punto Z Tommaso Zorzi. È da li, dalle esibizioni del ballerino nel talent di Canale 5, che è iniziata la passione dell’influencer milanese per il ballerino. Su Twitter il corteggiamento con commenti, spesso bollenti, sulla bellezza e sui passi di danza di Tommaso. In un tweet pubblicando un fotomontaggio con lui accompagnato da due carabinieri ha ironizzato però sul fatto che il ballerino non abbia compiuto ancora 20 anni: “Ah è del 2001“. E quando da Silvia Toffanin ha appreso che il ballerino sarebbe stato ospite della puntata successiva di Verissimo, ha esclamato imbronciato: “Mi invitate nelle puntate sbagliate“. In un tweet pubblicando un fotomontaggio con lui accompagnato da due carabinieri ha ironizzato però sul fatto che il ballerino non abbia compiuto ancora 20 anni: “Ah è del 2001“.