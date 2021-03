tommaso-zorzi-ha-rimosso-da-instagram-giulia-salemi-ma-non-solo

Tommaso Zorzi le aveva soprannominate “Falsa”, “Molto Falsa” e “Falsissima”. L’influencer non sembra aver cambiato idea sul conto di Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, le tre ex coinquiline della casa del GFVip che l’influencer ha deciso persino di rimuovere tra gli account seguiti su Instagram. Una mossa d’altronde anticipata su Twitter, dove poco prima aveva scritto: “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao”. Detto fatto insomma.

Tommaso Zorzi non ha perdonato Giulia Salemi

Pochi giorni prima Giulia Salemi aveva parlato del suo rapporto con Tommaso in diretta Instagram nel format Casa Chi: “Ho dei rapporti in sta by che vorrò affrontare nei prossimi giorni, perché spero di aver creato dei rapporti umani veri nel corso dei quattro mesi al Grande Fratello”, aveva detto. “Con Tommaso Zorzi penso che semmai ci dovesse essere un in incontro dovremmo farlo tra di noi senza telecamere anche se ad oggi c’è una chiusura totale da parte sua, da ciò che percepisco”. D’altronde le parole del vincitore del GFVip su di lei non avevano lasciato spazio a dubbi e, intervistato a Verissimo, aveva ribadito che il loro rapporto era interrotto già prima di entrare nella casa: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”.

Rapporti gelidi tra Tommaso, Maria Teresa Ruta e Guenda

Tra gli account che Tommaso ha deciso di non seguire più su Instagram ci sono anche quelli di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, nonostante madre e figlia siano entrambe ancora tra i suoi followers. Maria Teresa infatti continua a spendere pubblicamente belle parole per l’influencer nonostante le delusioni incassate al GFVip, il suo affetto per Tommaso è restato immutato: “Bisogna anche ricordarsi che Tommaso è un ragazzo ironico. Ha il suo modo di essere un po’ pungente”, lo ha giustificato in un’intervista su radio Radio nel format Non succederà più. “Non lo pensa assolutamente che sono falsa. È il suo modo molto ironico di decifrarmi ma è impossibile che lui pensi che sono falsa: ogni cosa che ho detto l’ho sempre detta prima a lui”. Ma Tommaso, dal canto suo, dopo averlo già precisato a Verissimo, ha ribadito in diretta a casa Chi ciò che pensa di Guenda e Maria Teresa: “Non vorrei tornare sull’argomento perché non vorrei dare loro adito di stare un’altra stagione dalla D’Urso”.