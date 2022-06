tommaso-zorzi-ha-tradito-il-fidanzato?-lo-sfogo:-“l’ambiente-televisivo-mi-fa…”

Frecciatina dell’ex gieffino dopo una falsa segnalazione su di lui: “Ma un lavoro no?”

Tommaso Zorzi un noto influencer, nelle scorse ore si è lasciato andare a uno sfogo sui social, che non è passato di certo inosservato ai suoi numerosi fan. Tutto è partito quando un tiktoker attraverso un video pur non aver detto in modo esplicito il nome dell’ex gieffino, avrebbe lasciato intendere di avere avuto un flirt con lo stesso. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il conduttore e opinionista televisivo, con dei filmati condivisi tra le storie del suo profilo Instagram.

Il 27enne per iniziare in un post ha scritto: “Apri TikTok, inventa un gossip, goditi l’attimo, fatti sgamare, rettifica, cancella il tiktok”. Dopo aver mostrato i messaggi di scuse ricevute in privato dall’utente in questione, la sua replica non si è fatta attendere, dato che gli ha lanciato una frecciatina: “Ma un lavoro no? Pare brutto?”.



Il noto influencer smentisce un presunto flirt: “Ho imparato la pazienza”

Di recente un ragazzo su TikTok tramite un video avrebbe fatto intendere di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo non ha perso per smentire di aver tradito il suo fidanzato Tommaso Stanzani, dato che si è fatto sentire sui social. Parecchio infastidito per la falsa segnalazione su di lui, l’ex gieffino ha affermato: “Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo la pazienza, che è infinita, per uno come me che è nato e cresciuto in una famiglia per bene fuori dall’ambiente”.

Il noto 27enne ha continuato il suo sfogo con queste parole: “Quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che sei proprio in imbarazzo per te e per loro perchè non sai come gestirla”.

Tommaso Zorzi fa una precisazione: “Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente a un attacco”

L’ex gieffino che nelle scorse settimane ha avuto una brutta disavventura, ha fatto una precisazione: “Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente a un attacco perchè non mi interessa, io ho deciso di fare questo lavoro perchè è un mestiere che mi piace e appassiona, sto imparando a fare il conduttore”. Il 27enne poi ha criticato l’ambiente televisivo: “Mi fa abbastanza c*g*r* in generale, quindi non lo frequento. Io torno a casa mia e mi faccio i c*zz* miei. Devi gestire a volte della gente. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile”. Inoltre ha mostrato lo screenshot dei messaggi privati ricevuti dal ragazzo artefice dell’infondato pettegolezzo, ovvero i testuali: “Scusami se ciò ti ha recato fastidio, ti chiedo miliardi di volte scusa, spero tu possa perdonarmi, anche perchè ti adoro, e mi dispiacerebbe un botto essere odiato da te”.

