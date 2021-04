Tommaso Zorzi, la Zanicchi e Elettra Lamborghini contro di lui “perché lui …” interviene Alfonso Signorini

Tommaso Zorsi, in questo periodo è sempre in televisione e il pubblico lo ama tantissimo. Anche un gigante come Maurizio Costanzo lo vuole in ogni puntata del Maurizio Costanzo Show perché da quando c’è lui l’età dei telespettatori del salotto televisivo del marito di Maria De Filippi è scesa tanto e i ragazzi che seguono il salotto televisivo più importante della tv sono tantissimi.

E’ certamente il suo momento d’oro e questo influencer milanese dopo la partecipazione al grande fratello vip forse non si aspettava il successo che sta riscuotendo in quest’ultimo periodo.

Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini contro Tommaso Zorsi

Tommaso Zorsi è uno dei tre opinionisti de l’isola dei famosi, il reality che quest’anno è condotta da Ilary Blasi.

Sono trapelati i cachet degli opinionisti ed è così emerso che Tommaso Zorsi prende a puntata 25.000,00 euro, più delle sue colleghe che hanno lo stesso ruolo e che prendono molto meno. A rivelarlo è stato Santo Pirrotta, un esperto di gossip, che ha anche aggiunto che per questo sia Iva Zanicchi che Elettra Lamborghini sarebbero molto arrabbiate.

Pirrotta, che cura la parte relativa al gossip all’interno del programma condotto da Adriana Volpe ‘Ogni Mattina’ ha assicurato che Zorsi per questo motivo non è visto di buon occhio dalle sue colleghe in studio che ce l’avrebbero parecchio con lui.

Alfonso Signorini attacca Tommaso Zorsi

Tommaso Zorzi in questo periodo è molto spesso in televisione, lo vediamo infatti come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, lo abbiamo visto da Paolo Bonolis a Avanti un altro pure di sera, e in tante altre apparizioni televisive e per questo Alfonso Signorini è intervenuti e ha detto che Tommaso Zorsi, a suo parere, si sta troppo sovraesponendo in tv in questo periodo e ciò potrebbe arrecare danno alla sua carriera.

Di solito una sovraesposizione dei personaggi pubblici poi scaturisce in una sparizione dagli schermi quando la gente si stanca di vedere sempre gli stessi personaggi.

Paolo Bonolis e Tommaso Zorsi all’interno della puntata di Avanti un altro pure di sera hanno fatto un siparietto con battute al veleno contro Barbara D’Urso che, per il momento, non ha commentato in alcun modo. Infatti, Zorsi ha detto a Bonolis: “Ho trovato le parole per dirtelo. È una cosa delicata che ho da chiederti. Tu sei nell’Olimpo dei conduttori, sei bravo e sei molto bravo. Però c’è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, più bravo di te. Anzi, più brava di te e il mio sogno sarebbe conoscerla. Barbara D’Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”.

E Bonolis gli ha risposto così: “Tu sei politico? No? Quindi andavi bene a scuola. Hai ammazzato qualcuno? Non ancora. E non fai niente tutto il giorno. Aspé, ce l’ho. Ti fidanzi – sei gay, no? – devi imbastire una strada diversa dalla tua. Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna ma non una qualunque. C’hai presente il cinema degli anni ’40, ’50. Tu devi: la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, circuisci la Lollobrigida, non ti fregà pure te le cose che l’è rimasto solo il portacenere, poi scendi, le dai un bacio, ti fotografano ed è matematico – alla prima foto – che te chiama la D’Urso”.