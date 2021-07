tommaso-zorzi-lo-ammette:-futuro-con-tommaso-stanzani?-ecco-cosa-pensa

Scritto da Joel Giuliano , il Luglio 5, 2021 , in Gossip

Tommaso Zorzi rompe il silenzio sul futuro con Tommaso Stanzani: “Non sappiamo dove ci porterà”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono ufficialmente una coppia, infatti il vincitore del GF Vip e l’amatissimo ballerino di Amici 20 hanno deciso di condividere con i fan e non solo una notizia che già da tempo aleggiava nell’aria. I due, insieme nel backstage di Radio Norba Cornetto Battiti Live, hanno parlato a proposito del futuro e proprio Zorzi ha onestamente rivelato: “Impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti ‘Fin che la barca va lasciala andare’”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sulle critiche alla coppia: “Non ce ne importa”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una delle coppie dell’estate italiana, infatti i due personaggi saliti alla ribalta della notorietà negli ultimi mesi grazie alle loro performance televisive, sono amatissimi e soprattutto appaiono molto felici insieme. Sempre nel backstage di Radio Norba Cornetto Battiti Live, i due hanno avuto modo di toccare anche il delicato argomento delle critiche, che spesso sfocia nell’insulto gratuito: “Non ce ne importa, non li guardiamo neanche, vogliamo solo good vibes. Noi siamo felici, vogliamo trasmettere la nostra felicità, via le energie negative”.

Tommaso Stanzani sul sentimento per Tommaso Zorzi: “Mi piace ascoltarlo”

L’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è stato ufficializzato in Puglia durante il Radio Norba Cornetto Battiti Live, che li ha visti protagonisti sia sul palco che nel backstage. I due hanno reso noto il loro amore parlando anche a proposito del futuro, e a proposito del sentimento che lo lega a Zorzi, Tommaso ha dichiarato : “Dice cose molto intelligenti, mi piace ascoltarlo”. Tommaso ha da poco sostenuto la maturità e si sente molto a suo agio insieme al vincitore del GF Vip, che lo sprona sia nella danza che nella vita a dare il meglio e a esprimersi liberamente.