Tommaso Zorzi nella bufera, “E’ un violento, stare con lui è difficile. Ecco cosa mi ha fatto”. Platinette choc confessa tutto

Tommaso Zorzi sembra essere uno dei preferiti dal pubblico del Grande Fratello Vip ma c’è anche qualcuno che lo definisce il più perfido della televisione italiana. E’ Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che ha gli occhi puntati sul ricco rampollo che è arrivato in finale e ha tutte le carte in regola per vincere questa edizione del reality. L’antipatia è nata quando all’interno della casa Zorzi ha fatto delle dichiarazioni che riguardavano proprio la speaker radiofonica, che ha definito omosessuale omofobo perché in più di un’occasione si è dichiarata contraria alle unioni civili.

Platinette ha parlato dell’argomento da Pierluigi Diaco, che nel 2017 ha sposato il suo compagno Alessio Orsingher. “Tu hai fatto un passo molto importante per la tua vita, unendoti con una persona del tuo sesso, cosa che io non farei mai nella vita. Ma non perché la reputi una cosa sconveniente o poca cosa, ma perché non credo a questo tipo di necessità data dai documenti e da tutto il resto” sono queste le parole che le hanno garantito l’antipatia di Tommaso Zorzi, che le ha poi ricordate al Grande Fratello Vip. Mauro Coruzzi parlò anche del vittimismo degli omosessuali.

“Non mi piace la lamentela del mondo omosessuale quando continua a dire ‘siamo vessati, siamo emarginati…’. Non solo non è più così anzi, la visibilità degli omosessuali non è mai stata così alta come in questo momento e, a volte fin troppo. Una persona non vale perché ha una tendenza sessuale piuttosto che un’altra, ma perché è una persona, basta. State insieme, andate dal notaio spendete cento euro e fate un atto d’amore standovi vicini anche senza i documenti”. Non la pensa alla stessa maniera Tommaso Zorzi, che ha dovuto combattere nella vita contro la discriminazione.

Oggi è uno dei più amati concorrenti del Grande Fratello Vip e il suo futuro nel mondo della televisione è garantito. Ma l’influencer nonostante la popolarità vuole continuare a battersi per i diritti degli omosessuali e non ammette che Platinette non stia dalla loro parte. Così, nel corso di uno sfogo all’interno della casa più spiata d’Italia, ha affermato che se l’avesse incontrata le avrebbe mollato due schiaffi. “Ho preso l’abitudine di vedere il GF per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione… Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda”.

“Forse perché scopro che da quando sono state istituite le unioni civili sono calate del 70% e i fallimenti sono più del 50% e c’è un’indole un po’ troiesca nella finocchieria. Se gli basta questo per dirmi che mi vuole dare degli schiaffi…”, aggiunge subito dopo. “Ha proprio detto ‘quella quando la vedo le do due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti e non hai nessuna voglia di mettere le nostre diverse opinioni a confronto su un tema così importante. Tommaso Zorzi dà per scontato di avere ragione. Dialogare con lui diventa difficile”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

