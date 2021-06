tommaso-zorzi,-oppini-preoccupato.-gelosia-o-apprensione?

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime settimane, il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sarebbe in crisi, si tratta di semplice gelosia o di vera apprensione?

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (Screenshot Instagram)

Nelle ultime settimane, si sono fatte sempre più insistenti le voci di una possibile crisi nell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due non hanno mai smentito le notizie che pronunciavano tale situazione e questo non ha fatto altro che aumentare i sospetti e i dubbi. Anche il fatto di non vederli più insieme è un ulteriore dato.

I due amici si erano conosciuti all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Fin dall’inizio hanno mostrato grandissima sintonia e hanno creato un legame molto profondo. In seguito, Tommaso Zorzi, ha anche ammesso di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti, questo non ha comunque pregiudicato la loro amicizia.

In seguito, l’infatuazione è probabilmente passata ma comunque era rimasta fin da subito una grande amicizia tra i due ex concorrenti che si vedevano frequentemente insieme. Attualmente l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, avrebbe una relazione con l’ex concorrente di Amici: Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi, ecco le parole di Francesco Oppini su di lui.

Francesco Oppini ha rilasciato un’intervista in cui torna a parlare dell’amico e afferma:

“Tommaso lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito”.

Poi, ha continuato dicendo:

“Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista”.

Recentemente, il vincitore del Grande Fratello Vip, ha partecipato nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, ha condotto un programma tutto suo chiamato Il punto Z e attualmente è ospite fisso del Maurizio Costanzo Show. In realtà, il bilancio per l’influencer milanese è abbastanza positivo, infatti nel complesso ha fatto un buon lavoro.