Tommaso Zorzi parole dure contro Maria Teresa Ruta e lei risponde “Forse lui ..”

Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso soltanto da pochi giorni, ma non si placano le polemiche e soprattutto gli attriti tra alcuni concorrenti. L’edizione è stata vinta, come tutti sappiamo, dal giovane influencer Tommaso Zorzi ed è proprio lui che sembra essere finito al centro del gossip per via di quanto accaduto con Maria Teresa Ruta. I due all’interno della casa pare avessero davvero un gran bel rapporto. Poi, una volta uscito dalla casa, l’influencer ha avuto modo di vedere alcuni filmati e pare che sia rimasto piuttosto male di alcuni comportamenti della Ruta. Per questo, nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, l’influencer sembra aver definito la Ruta “Falsissima”. Ma cosa è accaduto realmente tra i due?

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi accusa Maria Teresa Ruta di essere “falsissima”

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi in diverse occasioni Tommaso Zorzi ha parlato di Maria Teresa Ruta dandole della falsa. Adesso, sembra che la showgirl, dopo diversi giorni di silenzio, abbia voluto rispondere a queste accuse. «Io falsissima? Ecco cosa penso di lui», ha dichiarato l’ex gieffina che parla di Tommaso come di un giovane molto ironico, ma che nel contempo ha anche un modo di fare piuttosto pungente. “Io l’ho sgridato per non avermi detto di avermi nominata e lì forse ci è rimasto male”. Questo quanto dichiarato da Maria Teresa Ruta, nel corso dell’intervista rilasciata a Giada Di Miceli per il programma intitolato “Non succederà più” in onda su Radio Radio.

La risposta dell’ex gieffina

Nonostante il vincitore non abbia riservato alla Ruta delle parole molto belle, lei ha voluto in qualche modo minimizzare l’attacco del suo ex coinquilino. Nel corso dell’intervista ha parlato della sua esperienza e dei Vip con i quali ha legato e con i quali sicuramente resterà in contatto. «L’età anagrafica è importante. Oggi ho sentito Giulia, ho sentito Carlotta. Ci scriviamo. Domenica ho visto Stefania. Le parole di Tommaso credo siano cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per fare un lavoro insieme ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo ‘Ci siamo capiti o non ci siamo capiti’. Secondo me non pensa che io sia falsissima, è un suo modo ironico di decifrarmi, è impossibile che pensi che io sia falsa». Queste le parole della Ruta, la quale, come abbiamo anticipato, sembra abbia voluto minimizzare l’attacco di Tommaso.

Tommaso e Maria Teresa, è tempo di chiarimenti?

In realtà, nel corso della stessa intervista, la showgirl ha fatto sapere di non aver sentito il bisogno o l’esigenza di chiarire con Tommaso. Non sembra avergli fatto l’in bocca al lupo per l’inizio della sua esperienza all’Isola dei famosi, iniziata ieri sera. Insomma, sembra che Maria Teresa non abbia affatto voglia di chiarire con Tommaso. Sono in molti a pensare che Maria Teresa, dunque, abbia finto all’interno della casa con l’influencer. Ma sarà davvero così?