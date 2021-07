tommaso-zorzi-‘poteva-rimanere-offeso’,-cade-un-vaso-dall’alto-mentre-passeggia-a-milano

Poteva rimanere offeso, era il tormentone degli svizzeri: celebre gag di Aldo Giovanni e Giacomo che calzerebbe a pennello per Tommaso Zorzi che l’altro giorno, ancora spaventato, ha fatto una stories per mostrare quello che è successo. Un vaso è caduto dall’alto mentre passeggiava per le strade di Milano. Quello che è successo, come tutto quello che interessa e occupa la vita di Tommaso Zorzi, è immediatamente diventato virale.

Cosa è successo a Tommaso Zorzi

Ma cosa è successo a Tommaso Zorzi? Come ha reagito a questo spavento? Sono state queste le sue parole, le parole del vincitore del Grande Fratello Vip: “Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo vaso cadere. Cioè… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!“. Tommaso Zorzi è in un periodo di popolarità davvero ottimale: ha anche preso un nuovo appartamento a Milano.

in foto: “Poteva rimanere offeso”: la gag di Aldo, Giovanni e Giacomo

Le vacanze in Sicilia

Dopo aver “schivato” il vaso si è imbarcato per un volo diretto in Sicilia. Sono cominciate le vacanze di Tommaso Zorzi accanto al suo fidanzato Tommaso Stanzani. Il divo si trova in questo momento in un appartamento fronte mare e si gode un po’ di meritato riposo dopo una stagione davvero ricca.

Il premio San Gennaro

Le prime fatiche di Tommaso Zorzi cominceranno con il ritiro di un premio al San Gennaro Day 2021. Il Premio San Gennaro Day sarà consegnato sul sagrato del Duomo di Napoli e celebra le eccellenze della città insieme alle personalità nazionali e internazionali che hanno dato valore e dimostrato un legame particolare con il mondo partenopeo. Tra questi c’è anche lui, la rivelazione televisiva dell’anno, Tommaso Zorzi. Proprio durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, culminato con la vittoria, l’influencer ha dimostrato di essere particolarmente vicino alla città, come ci ha confermato Gianni Simioli, direttore artistico del San Gennaro Day: “Durante l’esperienza al Grande Fratello non c’è stato giorno in cui non ha cantato una canzone napoletana, da Guaglione ai brani di Nino D’Angelo”.