Tommaso Zorzi Sbotta Sui Social: “Non Sono Io A Chiamare I Paparazzi”. E’ Polemica

Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi al centro delle polemiche: il motivoRecentemente Tommaso Zorzi, che al momento ha una popolarità alle stelle, lo hanno pizzicato per l’ennesima volta dai paparazzi di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non era da solo ma in dolce compagnia: Tommaso Stanzani.

Per chi non lo sapesse, quest’ultimo è un ex allievo di ballo della ventesima edizione di amici di Maria De Filippi. Per questo motivo il rampollo meneghino sui vari social network lo hanno accusato di aver organizzato le paparazzate solamente per ottenere maggiore visibilità. Il 26enne, però, non ha per nulla gradito l’accusa replicando in prima persona in merito alla faccenda.

Il rampollo meneghino pizzicato due volte col ballerino di Amici 20Nel giro di pochi giorni Tommaso Zorzi lo hanno pizzicato ben due volte insieme al suo omonimo, ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani. Dalle foto che sono state pubblicate nell’ultimo numero del periodico Chi si evince che tra i due ragazza sembra esserci molta complicità, visto che ci sono stati degli abbracci e anche un bacio sulla guancia. Il rampollo milanese, per il momento ha preferito non confermare la sua presunta relazione con l’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi, ma sui vari social network ha replicato contro coloro che gli hanno puntato il dito contro accusandolo di aver organizzato le paparazzate solo per ottenere ulteriore popolarità.

“La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi. Tutto quello che esce è volere loro e non certo per un volere mio”, ha affermato l’influencer, e ancora: “Sarete i primi a sapere qualcosa quando sarò serio e sicuro di quello che vi dirò. Rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate sempre di prendere le informazioni per quelle che sono“, ha tuonato l’influencer tra le Stories di Instagram.

Zorzi sta con Lorenzo Campi o Tommaso Stanzani? Il gossipDiverse settimane fa Tommaso Zorzi era stato paparazzato insieme al rampollo della Torino che conta Lorenzo Campi. Quindi, stando alle voci che sono circolate sul web circolate, i due starebbero insieme.

Al momento però, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha preferito non confermare le indiscrezioni. Poi dopo il suo avvistamento con Campi è stato fotografato in un paio d’occasioni in compagnia di Tommaso Stanzani. Quale sarà la verità in merito alla vicenda? Sta con il primo oppure con il ballerino? La cosa certa è che il cuore dell’influencer è impegnato, parola sua.