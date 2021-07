tommaso-zorzi-scatena-la-polemica-con-una-foto-e-corre-ai-ripari:-“mi-dispiace”

Tommaso Zorzi, la foto in vacanza scatena le critiche. Le scuse: “Mi dispiace”

Sta trascorrendo finalmente le sue vacanze al mare Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip ha trovato l’amore accanto ala ballerino Tommaso Stanzani e proprio con l’ex allievo di Amici è partito per la Sicilia per il meritato relax dopo una stagione lavorativa impegnativa. Per l’influencer non sono mancate però le polemiche in questi giorni, l’ultima è stata scatenata proprio dalla foto postata da Tommaso Zorzi su Instagram Stories e visibile in apertura del pezzo. Nello scatto in questione, il conduttore posa sorridente senza accorgersi di avere dei necrologi dietro. Tommaso Zorzi è corso ai ripari facendo un chiarimento sui social:

“Ragazzi mi dispiace se la foto che ho fatto prima è davanti a un necrologio, ma nel paese in cui alloggio io ce ne sono tanti ovunque quindi almeno ho avuto il buon gusto di coprire la persona che è mancata”.

Tommaso Zorzi estasiato: “Che meraviglia”. Cosa è successo in vacanza

Nonostante la piccola gaffe, Tommaso Zorzi non ha perso il sorriso e ha proseguito la sua giornata con il fidanzato Tommaso Stanzani all’insegna del buonumore. L’influencer ha reso partecipi i followers dei suoi spostamenti, raccontando di essere arrivato a Catania. Tommaso Zorzi non ha potuto fare a meno di mostrare la struttura in cui ha prenotato, un vecchio casale pieno di storia e di arte. “Che meraviglia”. Sono state queste le parole di Tommaso Zorzi per descrivere il luogo in cui si trova.

Tommaso Zorzi mette in guardia tutti sui social: “False”. L’avvertimento

Anche se in vacanza, Tommaso Zorzi non ha abbandonato i social e proprio poche ora fa, commentando un post che offriva followers sotto pagamento, ha voluto dire la sua. “False”. Questo il commento di Tommaso Zorzi scritto proprio in riferimento al post da lui definito una falsa notizia. Intanto di recente sull’influencer è arrivata una smentita.

L’articolo Tommaso Zorzi scatena la polemica con una foto e corre ai ripari: “Mi dispiace” sembra essere il primo su LaNostraTv.