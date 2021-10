tommaso-zorzi-scrive-un-commento-su-un-post-di-matteo-salvini-e-poi-rivela-come-ha-reagito-salvini

Toni piuttosto accesi sul DDL Zan e sembra che uno tra tutti Tommaso Zorzi proprio in questi giorni abbia utilizzato dei toni parecchio tesi e duri. L’ex vincitore del Gf vip è così intervenuto nelle scorse ore, commentando un post di Matteo Salvini, commento che poi è stato immediatamente cancellato proprio dal segretario della Lega. Ma cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

DDL Zan bocciato, la rabbia di Tommaso Zorzi

Per chi non lo sapesse, nella mattinata di ieri è accaduto un qualcosa che di certo non ha fatto piacere a milioni di cittadini italiani. Stiamo parlando dell’affossamento del DDl Zan, per via della “tagliola”. E’ stata così approvata, la richiesta di Lega e Fratelli d’Italia di bloccare l’esame di emendamenti e di articoli relativi al disegno di legge contro l’omobitransfobia, l’abilismo e la misoginia. Una volta diffusa la notizia, uno tra tutti l’ex vincitore del Gf vip sembra aver commentato sui social, utilizzando dei termini piuttosto duri. “Oggi è un giorno che ricorderemo tristemente come il quello in cui l’odio è passato in Senato. E dopo mesi di battaglie dobbiamo dirci sconfitti”. Queste le parole di Zorzi il quale, dopo aver scritto queste parole sul suo profilo Instagram è passato a commentare il profilo di Matteo Salvini.

Il commento di Zorzi al post di Matteo Salvini che viene cancellato

Nello specifico Zorzi avrebbe tentato di avere un confronto con il leader della Lega, ma quest’ultimo avrebbe cancellato il commento senza rispondere. Non contento però, Zorzi avrebbe continuato, lasciando un altro commento con il quale avrebbe deriso alcuni esponenti di destra contrari al DDl Zan. “Punita l’arroganza di Letta. Ha rifiutato ogni dialogo e ogni proposta di cambiamento arrivata dalle famiglie, dalle associazioni, dal Papa e da esponenti del mondo LGBT e femminista. Risultato? DDL Zan bocciato, mesi e anni di discussioni inutili. Se si vuole ripartire da basi solide e condivise, togliendo dalla contesa i bambini, la libertà di educazione e la censura per chi ama e difende la famiglia, la Lega c’è.” Questo il post di Matteo Salvini.

La risposta di Zorzi al post di Salvini

“Lo stesso Santo Padre che chiede dignità per i migranti? Per la Lega esiste un rispetto per l’omosessualità e le altre minoranze o va bene solo fare i festini di nascosto con ragazzini escort di 20 anni e tanta bamba come Morisi? No chiedo.” Questa la risposta di Tommaso Zorzi che è stata cancellata.