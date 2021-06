tommaso-zorzi-su-instagram-“oggi-vado-a-…”,-il-web-si-ribella

Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip. Prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia, Tommaso era un famoso influencer ma pare che con il reality abbia acquisito una popolarità maggiore. Una volta conclusa l’esperienza al GF vip sembra che per lui si siano aperte tante strade ed infatti è diventato l’opinionista dell’Isola dei Famosi e gli è stata offerta la possibilità di condurre Il punto Z. Questo programma è andato in onda in questi mesi su Mediaset Infinity e sembra che abbia avuto un discreto successo. In realtà gli ascolti non sono stati poi così soddisfacenti tanto che la produzione ha deciso di non rinnovare la programmazione per la prossima stagione. Quale sarà quindi il futuro di Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi, oggi l’ultima puntata de Il punto Z

Il vincitore dell’Isola dei famosi nelle scorse ore ha postato alcuni video dicendo ai suoi follower di essere in viaggio verso Cologno Monzese per la registrazione della puntata de Il punto Z che andrà in onda proprio nella giornata di oggi. Sembrerebbe che a tal proposito l’influencer abbia voluto comunicare anche che quella di oggi sarà l’ultima puntata del programma, avventura che ricordiamo è iniziata proprio il 14 settembre 2020 quando Tommaso è entrato all’interno della casa del Grande Fratello vip.

Tanti nuovi progetti a partire da settembre

“Sto andando a registrare l’ultima puntata de Il Punto Z domani su Mediaset Infinity…E proprio con quest’ultima puntata finirà questa mia stagione Tv iniziata nel 14 settembre 2020…”. Queste le parole del noto influencer il quale ha poi rivelato che ovviamente questa stagione televisiva per lui è stata davvero molto importante e soprattutto ricca di soddisfazioni. Poi ha annunciato che a partire da settembre ci saranno per lui tante novità e tanti nuovi progetti, ma ha anche rivelato di non poter aggiungere nient’altro. Il popolo del web non ha preso bene la notizia perchè ama moltissimo Tommaso Zorzi e segue il suo programma così come ogni altra apparizione in tv.

Zorzi pronto per fare il vaccino anti-Covid

Sembra che Tommaso poi abbia continuato a parlare attraverso le sue Instagram Stories e dopo aver fatto un breve accenno all’Isola dei Famosi, ha voluto far sapere di essere pronto a fare il vaccino anti covid. Sembrerebbe che il noto influencer abbia già prenotato per poter andare a fare il vaccino. “Si, mi vaccino ufficialmente il 4 luglio…La seconda dose dovrebbe esserci il primo agosto…”, ha dichiarato Tommaso. Quest’ultimo ha anche sottolineato di non sapere che tipo di vaccino farà, ma che qualsiasi cosa sceglieranno per lui andrà bene lo stesso.