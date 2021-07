Tommaso Zorzi terrorizza i fan e rivela: “Voglio morire…”. Cosa è successo

L’influencer ha fatto un’amara riflessione sui social tanto da aver spiazzato tutti con un commento molto sarcastico.

La relazione con il ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani ormai è uscita allo scoperto tanto che Zorzi è stato con lui in Puglia in occasione dell’evento canoro organizzato da “Battiti Live”.

L’influencer mentre il fidanzato era impegnato nel corpo di ballo, ha avuto modo di stare con alcuni grandi amici presenti alle serate, prima fra tutte Elisabetta Gregoraci conduttrice meravigliosa.

Un amore nato in sordina che ma sembra unire in modo molto stabile i due giovani, viste anche le foto e le numerose Instagram stories che li ritraggono sempre insieme durante la giornata.

Tommaso Zorzi non ha mezze misure: “Non ci credo!”. Fan senza parole

Attivissimo con la sua nutrita community sui social, Zorzi non esita un istante a condividere ogni singolo aspetto della sua giornata, tanto da essere questo un elemento della sua fortuna nell’ultimo periodo.

Zorzi mostra le ciabatte (screen Instagram)

Lo ha fatto raccontando di essere andato a fare la prima dose del vaccino e di stare bene, ma anche nel mettere nero su bianco quello che gli è accaduto con la sua amata cagnolina Gilda.

Ha allarmato i fan con un commento a dir poco nefasto dopo che si è rose conto di quanto era accaduto sotto i suoi occhi.

Gilda la cagnolina dell’influencer ha infatti rovinato le sue ciabatte di Gucci. “No, io voglio morire! Gilda mamma mia! Erano nuove”.

Un trauma per lui che le ha mostrate visibilmente rovinate con il tessuto slabbrato dai morsi dell’animale. Tommaso possiede anche un bellissimo gatto di nome Priscilla, molto mansueto e affettuoso e, come Gilda, pare dia sempre un gran daffare al giovane in termini di disastri casalinghi