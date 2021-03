Tommaso Zorzi, tutta la verità dopo il GF Vip: il vincitore ne ha per tutti…

Tommaso Zorzi si racconta a Verissimo da Silvia Toffanin ripercorrendo l’avventura del GF Vip 2020: sembra non risparmiare proprio nessuno dalle critiche

Domani pomeriggio andrà in onda, su Canale 5, una puntata di “Verissimo“, in cui il fresco vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi racconterà a “ruota libera” le avventure e le disavventure sorte all’interno della casa più spiata d’Italia.

Gli argomenti più accattivanti che accompagneranno un pomeriggio in studio, ricco di emozioni saranno legati principalmente ai comportamenti di ciascuno dei concorrenti. Sarà anche l’occasione per rinnovare in pubblico, la fiducia con un inquilino in particolare, a cui è rimasto fedele anche fuori dai giochi.

Tommaso si è detto estremamente soddisfatto di aver raggiunto la vittoria in extremis, dopo una splendida cavalcata, durata per ben cinque mesi e mezzo. Quasi non ci sperava in questo prestigioso traguardo, divenuto realtà per la gioia di pochi. Tra i quali mamma e sorella che non si sono tirate indietro dal difenderlo

Tommaso Zorzi, il racconto “senza peli sulla lingua”: la lista nera dei coinquilini

All’indomani della vittoria al Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi ha guadagnato la stima di pochi compagni di viaggio, tra cui Francesco Oppini, al quale vi è rimasto legato.“Ogni volta che lo vedo mi emoziono. Ora che sono fuori dalla casa, lo cercherò senz’altro più spesso”.

Ospite domani pomeriggio da Silvia Toffanin, negli studi di “Verissimo“, Tommaso ci racconterà anche in che modo avrà intenzione di riallacciare i rapporti con Aurora Ramazzotti. Ricordiamo infatti che prima del suo ingresso nella casa del GF, i due non vi erano rimasti in buoni rapporti, molto spesso trascurati e distratti da altre prorità.

Domani pomeriggio sarà anche l’occasione per il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, di esternare tutta la sua delusione per alcuni falsi atteggiamenti di alcuni coinquilini, di cui credeva di potersi fidare.

In anteprima vi sveliamo che sulla bocca “amara” di Zorzi vi saranno in successione, Giulia Salemi, Guendalina Tavassi e Maria Teresa Ruta, apostrofate come “falsissime”. Alcuni comportamenti per il nuovo trionfatore non sono stati affatto digeriti, “soprattutto perchè non fanno parte del mio carattere e per loro sfortuna tendo a denunciare”

