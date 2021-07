Tommy Dorfman ha parlato della sua transizione: “Da un anno mi identifico privatamente e vivo come una donna, una donna trans”. Il suo coming out, che l’attrice preferisce vedere come un momento necessario per fare chiarezza, è stato accolto dai commenti carichi di affetto di coloro che hanno conosciuto la ventinovenne nei panni del personaggio di Ryan Shaver nella serie Tredici.

