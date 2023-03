Toncoin (TON) di Telegram in questo 2023 non sta brillando, pur essendo in un contesto, che per ampia maggioranza dei token è ancora positivo, anche nella debolezza di queste ultime settimane. Toncoin riduce la crescita da inizio anno Al prezzo attuale di 2,328$ TON in questo mese di Marzo sta scendendo …

L’articolo Toncoin Telegram: in lateralità da inizio anno | Area di supporto tra 2 – 2,09$ proviene da Criptovaluta.it®.

Mata