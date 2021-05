Tony Colombo artista molto popolare ha mostrato sui social il suo nuovo look: ispirazione rasta l’acconciatura ricorda Bob Marley. Il cantante non esita a mostrare la sua scelta radicale in merito d’immagine nonostante è cosciente che potrebbe non ricevere solo consensi. In effetti la nuova acconciatura dell’artista siciliano ha diviso i fans che non hanno approvato appieno questa scelta radicale, un look per molti non adatto a tutti gli artisti.

Tony Colombo come Bob Marley: i commenti dei followers

Protagonista spesso del gossip, amico di personaggi come Barbara D’Urso ma anche Milly Carlucci Tony Colombo ha recentemente dichiarato che abbandonerà presto le scene. Nei giorni scorsi ha presentato il suo ultimo lavoro “Ultimo” che rappresenta la fine della sua carriera. In una recente intervista rilasciata a Optimagazine il cantante ha spiegato i motivi di questa scelta radicale che tuttavia non lo porterà lontano dalla musica ma solo dal clamore mediatico che negli ultimi tempi si è occupato soprattutto della sua vita privata e non della sua arte:

“La musica è un grande dono, nessuno potrà mai togliermela. La farò in modo diverso: canterò accompagnandomi al pianoforte per la mia famiglia, continuerò a scrivere canzoni e a raccontarmi nei miei testi, ma a fine maggio dirò addio alle scene musicali”.

Tony Colombo dice addio alle scene: “Ho vissuto grandi successi ma anche grandi dolori”

Tony Colombo è sicuro che Ultimo sarà il suo ultimo lavoro, negli ultimi anni ha avuto grandi successi e ha conosciuto delle persone importanti a cui vuole molto bene, tuttavia è convinto che il mondo della musica è cambiato per questo ha deciso di lasciare le scene:

“Canto da quasi trent’anni, da 15 ho vissuto grandi soddisfazioni professionali e negli ultimi cinque la mia vita si è arricchita di gioie personali e artistiche incredibili. Ma ho vissuto anche grandi dolori, dispiaceri. Ho voluto raccontare questi ultimi anni così intensi nelle mie nuove quattordici canzoni.”