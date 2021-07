tony-colombo,-la-sorpresa-di-ciro-immobile-e-lorenzo-insigne

Il cantante neomelodico Tony Colombo ha ricevuto un incredibile regalo da due giocatori della Nazionale neo Campione d’Europa. Ecco tutto quello che è successo.

La sorpresa dei due calciatori azzurri

La vittoria della Nazionale italiana degli Europei in finale contro l’Inghilterra ha scatenato i festeggiamenti in ogni angolo del Paese. Nella giornata di martedì, la delegazione azzurra è stata ricevuta prima dal Presidente del Consiglio Sergio Mattarella e in seguito dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Poi, il pullman della Nazionale, ha sfilato per le strade di Roma circondato da migliaia di tifosi. Sono stati chiaramente giorni incredibili per i giocatori azzurri, eppure Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, hanno trovato il tempo di fare una sorpresa ad un caro amico. Il calciatori partenopei, infatti, hanno fatto una sorpresa al cantante Tony Colombo, nel corso delle celebrazioni per la vittoria dell’Europeo.

I tre sembrano molto amici ed affiatati e quando Tony Colombo, impegnato in uno dei suo show, ha chiesto ai due di fare una videochiamata, i giocatori azzurri non si sono tirati indietro. In alcune stories pubblicate sull’account Instagram ufficiale del marito di Tina Rispoli è ben documentato l’emozionante momento. I due giocatori della Nazionale chiamano il cantante, tra saluti e abbracci virtuali. Ha scritto Tony Colombo: “Campioni d’Europa in video con noi. Questa videochiamata non ha prezzo. Tony Colombo + Insigne + Immobile. Emozioni”.

L’emozione di Tony Colombo

La videochiamata ha mandato in estasi il pubblico accorso per assistere al concerto di Tony Colombo. Tanta l’emozione del cantante, che ha voluto ringraziare calorosamente i due calciatori azzurri. Attualmente Tony Colombo è impegnato in alcune date del suo L’ultimo tour 2021. Alcune date – come è accaduto per altri cantanti – inizialmente previste nel 2020, sono state rimandate a questa estate.

Il cantante ha deciso di fermarsi dopo il tour e non si esibirà in altri live. L’artista resterà nel mondo della musica, forse come produttore o anche paroliere. Una notizia, quella del suo addio, che ha gettato nello sconforto i suoi tanti fans.