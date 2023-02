Tony Garrido é uma das atrações do último dia de Projeto Verão em Aracaju

A festa, que começou na última sexta-feira, também conta com oficinas, jogos, mostra de videoclipes, grafitagem e exibição de curtas. Tony Garrido

Felipe Souto Maior/AgNews/Arquivo

O Projeto Verão encerra neste domingo (12) em Aracaju com atrações como Tony Garrido. A festa, que começou na última sexta-feira, também conta com oficinas, jogos, mostra de videoclipes, grafitagem e exibição de curtas.

Veja as alterações de trânsito na região

Confira a programação

12/02

17h: Mestre Madruguinha

18h30: Maneva

20h: Tony Garrido

21h30: Dj Marraia

Jogos

Tenda Games

10h às 20h Campeonatos de jogos eletrônicos

Tenda Multicultural

9h às 10h30 Oficina de quadrilha junina: Xote, Xaxado e Baião – Eloi Filho

10h30 às 12h Oficina de edição para as redes sociais: Luan Allen

12h às 13h – Mostras de Videoclipes Ajuplay

13h às 14h – Rádio Ajuplay

14h às 15h – CinemAju: Exibição de curtas sergipanos

– La Guita | 20 min – Gabriel de Almeida Viana

– Fenemê Verde | 19 min – Josivaldo Oliveira Silva

– Tintiliano | 14 min – Marcel Andrade Magalhães

– Linhas do tempo | 15 min – Carol Mendonça

15h às 17h – Batalha de break – AraCAJUrbanus

Feirinha Criativa de Aracaju

16h às 21h – 100 expositores de produtos criativos

