too-good-to-go-nel-2021-salva-oltre-52-milioni-di-pasti-e-diventa-carbon-neutral-+

Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, ha pubblicato il suo secondo report di sostenibilità, in cui è indicato l’impatto dei risultati e delle iniziative portate avanti dall’azienda nel 2021.

Solo nel corso dello scorso anno, infatti, sono stati coinvolti nel progetto anti-spreco più di 19 milioni di utenti e 81 mila esercenti commerciali e salvate oltre 52 milioni di Magic Box nei 17 Paesi in cui Too Good To Go è presente.

In parallelo, l’app ha rilevato, grazie alla collaborazione con Planetly – che consente alle aziende di calcolare, ridurre e compensare la propria impronta di carbonio sulla base degli standard internazionali di contabilità del carbonio – la sua carbon footprint, la stima delle emissioni di CO2 e dirette e indirette, che ha valso a Too Good To Go la nomina di azienda Carbon Neutral +.

Anche in Italia, l’app ha raggiunto traguardi importanti, coinvolgendo solo nel 2021 quasi 3 milioni di utenti e più di 13 mila esercenti commerciali, grazie ai quali sono state salvate oltre 4 milioni di Magic Box, l’equivalente di più di 10.000 tonnellate di CO2e risparmiate e oltre 29 mila voli da Roma a Londra.

Too Good To Go si configura come una soluzione win-win per il consumatore, permettendo di unire il risparmio economico a quello ambientale. Ogni Magic Box, infatti, viene venduta a un terzo del prezzo commerciale dei prodotti all’interno, e allo stesso tempo permette il risparmio dell’emissione di 2,5 Kg di CO2. Acquistando una Magic Box alla settimana si può arrivare a risparmiare fino a 400 euro l’anno, evitando lo spreco di 52 kg di cibo, che equivalgono a 130 kg di CO2 non emesse nell’atmosfera.

“Siamo orgogliosi delle attività intraprese e dei risultati ottenuti lo scorso anno perché ci dimostrano come l’impegno e la costanza siano essenziali per avere un impatto concreto e raggiungere obiettivi tangibili a favore dell’ambiente”, commenta Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Una dedizione che accomuna tutti i Paesi in cui Too Good To Go è presente, soprattutto in un momento come questo, in cui il settore alimentare è instabile e avere uno strumento che sia utile all’ambiente quanto alle nostre finanze può essere decisivo. La sfida ora consiste nel divenire sempre più capillari sul territorio e portare questo tema nella quotidianità di tutti i cittadini”.

Nel 2022, Too Good To Go infatti ha avviato anche progetti che vanno oltre l’app per sensibilizzare più persone possibili e in particolare le nuove generazioni. A maggio 2022 è uscito “Il manuale antispreco”, realizzato insieme al Battello a Vapore. Attraverso il manuale, anche i più piccoli potranno imparare a conoscere il tema dello spreco alimentare, affrontandolo in prima persona attraverso tanti consigli pratici, ricette ed attività da realizzare a casa e in famiglia.

