TOP agenzia Per pubblicità su Google ads, In Abruzzo si chiama “Privacy Garantita”

Se stai pensando di spendere una somma di denaro in annunci per raggiungere il tuo pubblico di destinazione, faresti meglio a spenderla nel posto giusto.

Cioè, da qualche parte con oltre 259 milioni di visitatori unici e 4,8 miliardi di interazioni giornaliere.

Da qualche parte come… Google.

Google Ads è stato lanciato solo due anni dopo quello che è diventato il sito web più popolare al mondo: Google.com. La piattaforma pubblicitaria è entrata in scena nell’ottobre del 2000 come Google Adwords , ma dopo alcuni rebranding nel 2018 è stata ribattezzata Google Ads .

Data l’ampia portata di Google, è probabile che tu abbia visto (e probabilmente fatto clic su) un annuncio Google… e così anche i tuoi potenziali clienti.

In questa guida scoprirai come iniziare a fare pubblicità su Google. Tratteremo le funzionalità specifiche della piattaforma e ti insegneremo come ottimizzare le tue campagne per ottenere i migliori risultati con i tuoi annunci.

Non è un segreto che, al giorno d’oggi, più forti e mirate sono le tue campagne a pagamento, più clic generi, con una maggiore probabilità di ottenere nuovi clienti.

Questo è il motivo per cui Google Ads è diventato sempre più popolare tra le aziende di tutti i settori.

Che cos’è Google Ads?

Google Ads è una piattaforma pubblicitaria a pagamento che rientra in un canale di marketing noto come pay-per-click (PPC) , in cui tu (l’inserzionista) paghi per clic o per impressione (CPM) su un annuncio.

Google Ads è un modo efficace per indirizzare traffico qualificato o clienti adatti alla tua attività mentre cercano prodotti e servizi come quelli che offri. Con Google Ads puoi aumentare il traffico del tuo sito web, ricevere più telefonate e aumentare le visite in negozio.

Google Ads ti consente di creare e condividere annunci tempestivi (tramite dispositivi mobili e desktop) tra il tuo pubblico di destinazione. Ciò significa che la tua attività verrà visualizzata nella pagina dei risultati dei motori di ricerca (SERP) nel momento in cui i tuoi clienti ideali cercano prodotti e servizi come i tuoi tramite Ricerca Google o Google Maps. In questo modo, raggiungi il tuo pubblico di destinazione quando ha senso per loro imbattersi nel tuo annuncio.

Nota : gli annunci della piattaforma possono estendersi anche su altri canali, inclusi YouTube, Blogger e Rete Display di Google .

Nel tempo, Google Ads ti aiuterà anche ad analizzare e migliorare tali annunci per raggiungere più persone in modo che la tua attività possa raggiungere tutti gli obiettivi della tua campagna a pagamento .

Scopri come HubSpot può aiutarti a gestire al meglio i tuoi annunci Google.

Inoltre, indipendentemente dalle dimensioni della tua attività o dalle risorse disponibili, puoi personalizzare i tuoi annunci in base al tuo budget. Lo strumento Google Ads ti dà l’opportunità di rimanere entro il limite mensile e persino di sospendere o interrompere la spesa pubblicitaria in qualsiasi momento.

Ora, su un’altra domanda importante: Google Ads è davvero efficace? Per rispondere a questo, consideriamo alcune statistiche:

Google Ads ha una percentuale di clic di quasi l’8%.

Gli annunci display generano 180 milioni di impressioni ogni mese.

Per gli utenti pronti all’acquisto, gli annunci a pagamento su Google ottengono il 65% dei clic.

Il 43% dei clienti acquista qualcosa che ha visto su un annuncio di YouTube.



Perché fare pubblicità su Google? Google è il motore di ricerca più utilizzato, riceve oltre 5 miliardi di query di ricerca al giorno. Per non parlare del fatto che la piattaforma Google Ads è in circolazione da quasi due decenni, conferendole una certa anzianità nell’area della pubblicità a pagamento. Google è una risorsa utilizzata da persone di tutto il mondo per porre domande a cui viene data risposta con una combinazione di annunci a pagamento e risultati organici. E, secondo Google , gli inserzionisti guadagnano $ 8 per ogni $ 1 che spendono in Google Ads. Quindi, ci sono alcuni motivi per cui vorresti prendere in considerazione la pubblicità su Google.

Serve un altro motivo? I tuoi concorrenti utilizzano Google Ads (e potrebbero anche fare offerte alle condizioni del tuo marchio). Centinaia di migliaia di aziende utilizzano Google Ads per promuovere le loro attività, il che significa che anche se ti posizioni in una classifica organica per un termine di ricerca, i tuoi risultati vengono spinti in basso nella pagina, al di sotto dei tuoi concorrenti .Se stai utilizzando PPC per pubblicizzare il tuo prodotto o servizio, Google Ads dovrebbe far parte della tua strategia a pagamento: non c’è modo di aggirarlo (tranne forse Facebook Ads , ma questo è un altro articolo).

Best practice per gli annunci di Google Se hai provato senza successo a fare pubblicità su Google, non mollare. Ci sono molte ragioni per cui i tuoi annunci Google potrebbero avere prestazioni inferiori. Esaminiamo alcune best practice comuni di Google Ads. 1. Utilizzare un modello di pianificazione PPC. Scarica questo modello gratuitamente L’uso di un pianificatore mantiene organizzati i tuoi progetti PPC. Con il modello di pianificazione PPC di Google e HubSpot , puoi vedere come appariranno i tuoi annunci online, vedere il conteggio dei tuoi personaggi e gestire le tue campagne in un unico posto. 2. Evita termini di parole chiave ampi. Hai davvero bisogno di inchiodare quando si tratta delle tue parole chiave, motivo per cui il test e il tweaking dovrebbero far parte della tua strategia. Se le tue parole chiave sono troppo generiche, Google inserirà il tuo annuncio davanti al pubblico sbagliato, il che significa meno clic e una spesa pubblicitaria maggiore. Esamina ciò che funziona (ovvero quali parole chiave generano clic) e regolali per abbinare al meglio i tuoi annunci con il tuo pubblico di destinazione. Probabilmente non otterrai il mix giusto la prima volta, ma dovresti continuare ad aggiungere, rimuovere e modificare le parole chiave finché non lo fai. Suggerimento : esamina le strategie per le parole chiave che trattiamo di seguito . 3. Non pubblicare annunci irrilevanti. Se il tuo annuncio non corrisponde all’intento del ricercatore, non riceverai abbastanza clic per giustificare la tua spesa pubblicitaria. Il titolo e il testo dell’annuncio devono corrispondere alle parole chiave per cui stai facendo un’offerta e la soluzione di cui il tuo annuncio ha bisogno è il marketing per risolvere qualsiasi punto dolente che il ricercatore sta vivendo. È una combinazione che produrrà i risultati che stai cercando e potrebbero essere necessarie solo alcune modifiche. Hai la possibilità di creare più annunci per campagna: utilizza questa funzione per suddividere il test quali annunci funzionano meglio. O, meglio ancora, utilizza la funzione Annunci reattivi della rete di ricerca di Google . Suggerimento: leggi le nostre best practice per il testo pubblicitario . 4. Migliora il tuo punteggio di qualità (QS). Il tuo punteggio di qualità (QS) è il modo in cui Google determina il posizionamento del tuo annuncio. Più alto è il tuo grado, migliori saranno i tuoi posizionamenti. Se il tuo punteggio di qualità è basso, avrai meno occhi per il tuo annuncio e meno possibilità di conversione. Google ti dirà il tuo punteggio di qualità, ma sta a te migliorarlo.

Questi termini comuni ti aiuteranno a configurare, gestire e ottimizzare i tuoi annunci Google. Alcuni di questi sono specifici di Google Ads, mentre altri sono relativi al PPC in generale. In ogni caso, dovrai conoscerli per eseguire una campagna pubblicitaria efficace.

1. AdRank Il tuo AdRank determina il posizionamento dell’annuncio. Più alto è il valore, migliore sarà la tua posizione, più occhi cadranno sul tuo annuncio e maggiore sarà la probabilità che gli utenti facciano clic sul tuo annuncio. Il tuo AdRank è determinato dalla tua offerta massima moltiplicata per il tuo punteggio di qualità. 2. Fare offerte Google Ads si basa su un sistema di offerte, in cui tu, in qualità di inserzionista, seleziona l’importo massimo dell’offerta che sei disposto a pagare per un clic sul tuo annuncio. Più alta è la tua offerta, migliore sarà il tuo posizionamento. Hai tre opzioni per l’offerta: CPC, CPM o CPE. Il CPC , o costo per clic, è l’importo che paghi per ogni clic sul tuo annuncio. Il CPM , o costo per mille, è l’importo che paghi per mille impressioni dell’annuncio, ovvero quando il tuo annuncio viene mostrato a mille persone. CPE , o costo per coinvolgimento, è l’importo che paghi quando qualcuno esegue un’azione predeterminata con il tuo annuncio. E sì, esamineremo le strategie di offerta di seguito . 3. Tipo di campagna Prima di iniziare una campagna a pagamento su Google Ads, puoi selezionare uno dei tre tipi di campagna: ricerca, display o video. Gli annunci di ricerca sono annunci di testo visualizzati tra i risultati di ricerca in una pagina dei risultati di Google. Gli annunci display sono in genere basati su immagini e vengono mostrati su pagine web all’interno della Rete Display di Google. Gli annunci video durano da sei a 15 secondi e vengono visualizzati su YouTube. 4. Percentuale di clic (CTR) Il tuo CTR è il numero di clic che ottieni sul tuo annuncio in proporzione al numero di visualizzazioni che il tuo annuncio ottiene. Un CTR più alto indica un annuncio di qualità che corrisponde all’intento di ricerca e ha come target parole chiave pertinenti. 5. Tasso di conversione (CVR) Il CVR è una misura degli invii di moduli in proporzione alle visite totali alla tua pagina di destinazione. In parole povere, un CVR elevato significa che la tua pagina di destinazione presenta un’esperienza utente senza interruzioni che corrisponde alla promessa dell’annuncio. 6. Rete Display Gli annunci Google possono essere visualizzati nelle pagine dei risultati di ricerca o in una pagina web all’interno della Rete Display (GDN) di Google . La Rete Display di Google è una rete di siti Web che consente spazio sulle proprie pagine Web per Google Ads: questi annunci possono essere basati su testo o annunci illustrati e vengono visualizzati insieme a contenuti pertinenti alle parole chiave di destinazione. Le opzioni di annunci display più popolari sono Google Shopping e le campagne per app. 7. Estensioni Le estensioni annuncio ti consentono di integrare il tuo annuncio con informazioni aggiuntive senza costi aggiuntivi. Queste estensioni rientrano in una delle cinque categorie: sitelink, chiamata, posizione, offerta o app; tratteremo ciascuna di queste estensioni annuncio di seguito . 8. Parole chiave Quando un utente di Google digita una query nel campo di ricerca, Google restituisce un intervallo di risultati che corrispondono all’intento del ricercatore. Le parole chiave sono parole o frasi che si allineano con ciò che vuole un ricercatore e soddisferanno la sua query. Seleziona le parole chiave in base alle query a cui desideri visualizzare il tuo annuncio. Ad esempio, un ricercatore che digita “come pulire la gomma dalle scarpe” vedrà risultati per gli inserzionisti che hanno scelto come target parole chiave come “gomma sulle scarpe” e “scarpe pulite”. Le parole chiave a corrispondenza inversa sono un elenco di termini di parole chiave per i quali non si desidera classificare. Google ti tirerà fuori dall’offerta su queste parole chiave. In genere, questi sono semi correlati ai termini di ricerca previsti, ma non rientrano nell’ambito di ciò che offri o desideri classificare. 9. PPC Pay-per-click, o PPC, è un tipo di pubblicità in cui l’inserzionista paga per clic su un annuncio. Il PPC non è specifico di Google Ads, ma è il tipo più comune di campagna a pagamento. È importante comprendere i dettagli di PPC prima di lanciare la tua prima campagna Google Ads. 10. Punteggio di qualità (QS) Il tuo punteggio di qualità misura la qualità del tuo annuncio in base alla percentuale di clic (CTR), alla pertinenza delle tue parole chiave, alla qualità della tua pagina di destinazione e al tuo rendimento passato sulla SERP. QS è un fattore determinante nel tuo AdRank. Fai clic per ottenere la nostra guida gratuita su come utilizzare Google Ads. Come funziona Google Ads? Google Ads mostra il tuo annuncio a potenziali lead o clienti interessati al tuo prodotto o servizio. Gli inserzionisti fanno offerte in base a termini di ricerca o parole chiave e i vincitori di tale offerta vengono inseriti nella parte superiore delle pagine dei risultati di ricerca, sui video di YouTube o su siti Web pertinenti, a seconda del tipo di campagna pubblicitaria selezionata. Molti fattori influiscono sulla tua capacità di creare annunci Google efficaci e ad alte prestazioni. Analizziamoli di seguito, oltre ad alcuni esempi di Google Ads. AdRank e punteggio di qualità AdRank determina il posizionamento dei tuoi annunci e il punteggio di qualità è uno dei due fattori (l’altro è l’importo dell’offerta) che determina il tuo AdRank. Ricorda, il tuo punteggio di qualità si basa sulla qualità e sulla pertinenza del tuo annuncio e Google lo misura in base al numero di persone che fanno clic sul tuo annuncio quando viene visualizzato, ovvero il tuo CTR. Il CTR dipende da quanto bene il tuo annuncio corrisponde all’intento del ricercatore, che puoi dedurre da tre aree: La pertinenza delle tue parole chiave Se il tuo testo pubblicitario e CTA forniscono ciò che il ricercatore si aspetta in base alla sua ricerca L’esperienza utente della tua pagina di destinazione Il tuo QS è dove dovresti concentrare la maggior parte della tua attenzione quando imposti per la prima volta la tua campagna di annunci Google, anche prima di aumentare l’importo dell’offerta. Più alto è il tuo QS, più bassi saranno i tuoi costi di acquisizione e migliore sarà il posizionamento che otterrai. Posizione Quando imposti per la prima volta il tuo annuncio Google, selezionerai un’area geografica in cui verrà mostrato il tuo annuncio. Se hai una vetrina, questa dovrebbe trovarsi in un raggio ragionevole intorno alla tua posizione fisica. Se hai un negozio e-commerce e un prodotto fisico, la tua posizione dovrebbe essere impostata nei luoghi in cui spedisci. Se fornisci un servizio o un prodotto accessibile in tutto il mondo, il limite è il cielo. Le impostazioni della tua posizione avranno un ruolo nel posizionamento. Ad esempio, se possiedi uno studio di yoga a San Francisco, qualcuno a New York che entra in “studio di yoga” non vedrà il tuo risultato, indipendentemente dal tuo AdRank. Questo perché l’obiettivo principale di Google è mostrare i risultati più pertinenti agli utenti che effettuano ricerche, anche quando stai pagando. Parole chiave La ricerca per parole chiave è importante tanto per gli annunci a pagamento quanto per la ricerca organica. Le tue parole chiave devono corrispondere il più possibile alle intenzioni del ricercatore. Questo perché Google abbina il tuo annuncio alle query di ricerca in base alle parole chiave che hai selezionato. Ciascun gruppo di annunci che crei all’interno della tua campagna avrà come target un piccolo insieme di parole chiave (da una a cinque parole chiave è ottimale) e Google visualizzerà il tuo annuncio in base a tali selezioni. Tipi di corrispondenza I tipi di corrispondenza ti danno un po’ di margine di manovra quando si tratta della selezione delle parole chiave: dicono a Google se desideri abbinare esattamente una query di ricerca o se il tuo annuncio deve essere mostrato a chiunque abbia una query di ricerca semi-correlata. Ci sono quattro tipi di corrispondenza tra cui scegliere: Corrispondenza generica è l’impostazione predefinita che utilizza qualsiasi parola all’interno della frase chiave in qualsiasi ordine. Ad esempio, “goat yoga in Oakland” corrisponderà a “goat yoga” o “yoga Oakland”. La corrispondenza generica modificata ti consente di bloccare determinate parole all’interno di una frase chiave indicandole con un segno “+”. Le tue corrispondenze includeranno almeno quella parola bloccata. Ad esempio, “+goats yoga a Oakland” potrebbe produrre “capre”, “capre come cibo” o “capre e yoga”. Corrispondenza a frase corrisponderà alle query che includono la tua frase chiave nell’ordine esatto ma potrebbero includere parole aggiuntive prima o dopo di essa. Ad esempio, lo “yoga della capra” può produrre “yoga della capra maculata” o “yoga della capra con i cuccioli”. La corrispondenza esatta mantiene la tua frase chiave come è scritta nell’ordine esatto. Ad esempio, “lo yoga della capra” non verrà visualizzato se qualcuno digita “yoga delle capre” o “lezione di yoga della capra”. Se hai appena iniziato e non sai esattamente come cercherà la tua persona, passa da una corrispondenza generica a un approccio più ristretto in modo da poter testare quali query producono i risultati migliori. Tuttavia, poiché il tuo annuncio verrà classificato per molte query (alcune non correlate), dovresti tenere d’occhio i tuoi annunci e modificarli in quanto puoi ottenere nuove informazioni. Titolo e descrizione Il testo pubblicitario può fare la differenza tra un clic sul tuo annuncio e un clic sull’annuncio del tuo concorrente. È importante che il testo dell’annuncio corrisponda all’intento del ricercatore, sia allineato con le parole chiave di destinazione e affronti il ​​punto dolente della persona con una soluzione chiara. Per illustrare cosa intendiamo, esaminiamo un esempio. Una ricerca di “lezioni di nuoto per bambini” ha prodotto questo risultato. La copia è concisa e utilizza saggiamente lo spazio limitato per trasmettere il loro messaggio e connettersi con il pubblico di destinazione. The Swim Revolution sapeva di inserire la parola chiave nel titolo, quindi sappiamo immediatamente che questo annuncio corrisponde a ciò che stiamo cercando. La descrizione ci dice perché questa è l’opzione migliore per le lezioni di nuoto perché affronta le preoccupazioni della loro persona: un genitore che cerca di iscrivere il proprio bambino a un corso di nuoto. Usano parole come “abilità”, “divertimento”, “fiducia” e “comfort in acqua” per alleviare i nostri nervi nel mettere un bambino in una piscina e per dimostrarci che otterremo ciò che vogliamo da questa lezione — un bambino che sa nuotare. Questo tipo di testo pubblicitario ti farà ottenere clic, ma le conversioni risulteranno dal trasferimento di questo livello di intenzione nella copia della tua pagina di destinazione . Estensioni annuncio Se utilizzi Google Ads, dovresti utilizzare le estensioni annuncio per due motivi: sono gratuite e forniscono agli utenti informazioni aggiuntive e un altro motivo per interagire con il tuo annuncio. Queste estensioni rientrano in una di queste cinque categorie: Le estensioni sitelink estendono la tua aggiunta, aiutandoti a distinguerti, e forniscono collegamenti aggiuntivi al tuo sito che offrono agli utenti motivi più allettanti per fare clic. Le estensioni di chiamata ti consentono di incorporare il tuo numero di telefono nell’annuncio in modo che gli utenti abbiano un modo aggiuntivo (e istantaneo) per contattarti. Se hai un team di assistenza clienti pronto a coinvolgere e convertire il tuo pubblico, includi il tuo numero di telefono. Le estensioni di località includono la tua posizione e il numero di telefono nell’annuncio in modo che Google possa offrire agli utenti una mappa per trovarti facilmente. Questa opzione è ottima per le aziende con una vetrina e funziona bene per la query di ricerca “…vicino a me”. Le estensioni offerta funzionano se stai eseguendo una promozione in corso. Può invogliare gli utenti a fare clic sul tuo annuncio rispetto ad altri se vedono che le tue opzioni sono scontate rispetto ai tuoi concorrenti. Le estensioni dell’app forniscono un collegamento al download di un’app per gli utenti mobili. Ciò riduce l’attrito dovuto al dover eseguire una nuova ricerca per trovare e scaricare l’app in un AppStore. Retargeting di Google Ads Il retargeting (o remarketing) in Google Ads è un modo per fare pubblicità agli utenti che hanno precedentemente interagito con te online ma non si sono ancora convertiti. I cookie di tracciamento seguiranno gli utenti sul Web e indirizzeranno questi utenti con i tuoi annunci. Il remarketing è efficace poiché i potenziali clienti devono vedere il tuo marketing almeno sette volte prima di diventare clienti.