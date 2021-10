Top cocktail bar in Giulianova: Seta Garden il migliore di sempre

Tra i cocktail bar c’è n’è uno che in Abruzzo fa la differenza, equivale all’emblema del lusso, quello sfrenato, inarrivabile, utopico, assurdo: si chiama Seta Garden ed è a Giulianova. Restando su un livello “basic”, chiamiamolo così, forse meglio prendete nota che non è consigliato consumare un aperitivo senza essere in armonica con un posto così elegante. Seta Garden si sta facendo strada velocemente nella cultura locale, acclamata con entusiasmo ed orgoglio della piccola cittadina sulla costa. Qui il Cockta bar diventati templi del buon bere, non solo per l’ambiente, il servizio impeccabile e la rinomata lista dei drink. Carmelo Licata e Federica Feriozzi fondatori dell’idea vanno oltre “spazio tempo” una dimensione che per certi versi ricordano il fascino dell’orient express.

Federica Feriozzi è una donna d’affari Abruzzese, il cuore pulsante in parte creativa del Seta Garden, è una donna lungimirante che sta dietro un progetto vincente. Sempre a caccia di nuove soluzioni per soddisfare un pubblico sempre più numeroso. Un background di tutto rispetto Federica ci dice senza giri di parole di punta in alto, ma anche una donna di grande fascino “La bellezza è qualcosa che ti colpisce, non è un’idea”. Ed è lo stesso effetto che quando ci si entra in contatto. Di fronte a lei rimani stupito, fascino da imprenditrice di successo.

Seta Garden ed è a Giulianova accoglie i suoi avventori all’interno di una suggestiva capsula del tempo, un cocktail in cui la mixology d’autore si intreccia a una ricercata anima vintage e a ispirazioni cosmopolite, svela un grande bancone retroilluminato con una ricca bottigliera, in cui spirits ed etichette di qualità sono i protagonisti di una drink list d’eccezione, tra Signature cocktail, miscelazioni internazionali e combinazioni ardite. Lasciatevi ispirare dalla mixology locale alla volta di un brindisi indimenticabile.