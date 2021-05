TOP hotel frequentata dalle star e vip di tutto il mondo a Roma

Prendere il sole nella spiaggia privata dove si è abbronzato Jonny Depp, fare colazione sulla stessa terrazza di Cameron Diaz, dormire dove hanno soggiornato Madonna e Lady Gaga. Cercando tra le offerte in internet si può trascorrere una notte in un albergo di lusso che ha ospitato le stelle del cinema e della musica. Magari non a prezzi economici ma nemmeno troppo proibitivi. Per orientare la scelta, il sito web Trivago.it ha stilato la classifica dei 10 migliori hotel dei vip. Da Londra a Parigi, da Roma a Berlino, ci si può sentire parte del jet set almeno per un giorno.

La medaglia d’oro va all’Hotel De Crillon di Parigi, uno dei simboli della Ville Lumiere. Dalla hall alle 174 camere ogni particolare è curato nei minimi dettagli: marmi pregiati, arredi antichi, lampadari sontuosi. Il top è la suite Bernstein, dove gli ospiti hanno a disposizione 245 metri quadrati e una vista mozzafiato sulla città per godersi al meglio il proprio soggiorno. Qui hanno dormito Madonna, Mariah Carey e Arnold Schwarzenegger, mentre Jennifer Lopez ha scelto la cornice di questo hotel per presentare il suo film. “The Back-Up Plan”. L’albergo ha ovviamente prezzi stellari. Sul web si può spuntare la cifra di 346 euro a persona in camera doppia.

Al secondo posto si piazza lo Schlosshotel im Grunewald di Berlino, lo stesso scelto dalla nazionale di calcio tedesca durante i Mondiali del 2006 e da Janet Jackson per presentare un suo album. L’edificio, che risale agli inizi del Novecento, era la residenza di uno dei più fidati collaboratori dell’Imperatore Guglielmo II. Soffitti affrescati, tessuti pregiati e mobilio di lusso lo rendono tra gli hotel più belli della Germania. Il pezzo forte è la suite Grunewald, dove non manca una Jacuzzi decorata con piastrelle francesi dipinte a mano. Per soggiornare nell’hotel ci sono offerte a partire da 225 euro a persona in camera doppia.

Sul gradino più basso del podio si trova Roma e il suo hotel Hassler. Nel cuore della capitale, sulla scalinata di piazza di Spagna, l’albergo ha 95 camere dagli arredi antichi e gli specchi pregiati. La presidential suite Penthouse è il fiore all’occhiello, grazie anche a un’ampia terrazza con una vista invidiabile sulla Città Eterna e dipinti originali della scuola del Tintoretto e del Caravaggio. La Penthause è in pratica la casa romana di Tom Cruise, ospite abituale dell’Hassler che nei suoi corridoi ha visto passare anche George Cloney, Jennifer Aniston e Cameron Diaz. Per una notte da star bisogna mettere in conto almeno 275 euro a persona.

Londra entra in classifica con l’hotel St Martins Lane, una meta fissa per attori, cantanti e celebrità di passaggio nella capitale inglese per via della vicinanza ai teatri del West End. Kylie Minogue, l’ex spice girl Mel C e persino l’ereditiera Paris Hilton, a cui certo non mancano gli alberghi a disposizione, sono tra le star avvistate in questo edificio dalle ampie vetrate, i marmi pregiati e gli imponenti pilastri. Peculiarità dell’hotel è il connubio tra elementi classici e soluzioni tecnologiche d’avanguardia, in particolare nella suite, arredata con un design avveniristico. In rete si può prenotare una doppia a 303 euro a persona.

Il quinto posto è appannaggio di Barcellona con il W Barcelona, la cui tipica forma a vela sembra proiettare gli ospiti direttamente nel Mediterraneo. Il ricorso a materiali scintillanti e colorati, uniti a un sapiente gioco di luci, dà la sensazione di essere catapultati nel futuro. La suite Wow Extreme è la punta di diamante dell’albergo, grazie a una vista panoramica a 360 gradi sulla metropoli catalana, alle tre camere da letto e alla Jacuzzi in terrazza. Tra i vip che sono passati da queste parti, Eva Mendes e Shakira, che ha girato il video della canzone “Loca” nell’adiacente spiaggia della Barceloneta. Per una doppia bisogna sborsare 257 euro a testa.

Tre secoli fa era un edificio a disposizione del servizio postale asburgico che lo usava per custodire i cavalli, ma oggi il Das Triest è il migliore hotel di Vienna e tra i suoi ospiti abituali vanta Heidi Klum e Whitney Houston. Soffitti affrescati ed eleganti arredi in legno fanno dell’albergo un alto rappresentante dello stile austriaco. La spaziosa Business suite mette a disposizione dei fortunati ospiti tutti i comfort immaginabili insieme all’accesso diretto al giardino dell’hotel, mentre il bar è un punto di ritrovo per le stelle del jet set. Per soggiornare qui non bisogna fare una follia: su internet si può prenotare una doppia a 85 euro a persona.

Non poteva mancare dalla classifica il famosissimo hotel Danieli di Venezia. Marmi rosa, specchi istoriati, colonne a foglia d’oro e lampadari di Murano hanno affascinato anche Gabriele d’Annunzio. L’edificio, dalla facciata tardogotica, risale al XIV secolo e ha avuto un recente rinnovamento degli interni culminato con la Terrazza Danieli, da cui si domina il Canal Grande e il centro della città lagunare. La suite Reale e la Reale del Doge sono le due gemme dell’hotel, dove gli ospiti possono rilassarsi tra arredi originali e affreschi di Jacopo Guarana. Leonardo di Caprio e Angelina Jolie non hanno saputo resistere a tanto splendore. Il miglior prezzo sul web è di 202 euro a persona in campera doppia.

Naomi Campbell, Kate Moss e Gisele Bündchen sono state avvistate più volte danzare fino a notte fonda nel club “Les Caves du Roy” dell’hotel Byblos di Saint Tropez, che si attesta in ottava posizione. Le 44 camere e le 47 suite decorate in stile provenzale, con letti a baldacchino, offrono agli ospiti un soggiorno principesco. La suite Riviera condensa il meglio dell’hotel: due camere da letto e una terrazza privata con vista privilegiata sulla piscina dell’albergo. Per dormire nello stesso hotel di Penelope Cruz, Mick Jagger e David Beckham servono 205 euro a persona in doppia.

A soli 12 anni dalla sua inaugurazione, il Morrison è già diventato un punto di riferimento di Dublino. Questo boutique hotel, a due passi dal Temple Bar, si distingue per la fusione dello stile moderno con elementi tradizionali. Luci soffuse e arredi color pastello creano un’atmosfera di serenità e relax. La suite, già sperimentata da Beyoncé, Jay-Z e Cristina Aguilera, è il punto forte del Morrison: nel lounge si possono invitare gli ospiti per una cena privata con vista sulla capitale irlandese. In internet si trovano offerte interessanti, che consentono di trascorrere una notte nell’albergo a 60 euro a testa in doppia.

Johnny Depp e Penelope Cruz non hanno resistito alla spiaggia privata del Cap d’Antibes Beach, l’albergo nel cuore della Costa Azzurra che chiude la top-ten. Boutique hotel 5 stelle ad Antibes, propone 22 camere e 5 suite dotate di ogni comfort per garantire agli ospiti un soggiorno di altissima qualità. I due ristoranti, di cui uno sulla spiaggia, offrono delizie e prelibatezze della cucina francese e internazionale. Sul web una doppia si prenota a 195 euro a persona.