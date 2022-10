top-maniche-lunghe-scollato,-spalle-scoperte-e-a-sbuffo:-4-consigli-di-stile

Negli ultimi anni abbiamo potuto osservare una sempre più crescente frequenza nel ritorno di stili e concept di abbigliamento del passato, ripresi e riadattati alla modernità. Il crop top, per esempio, è un capo recentemente tornato sulle passerelle, sia per la stagione autunno/invernale che per quello primaverile/estivo.

Millennium Bug e Y2K

Tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000 tornò in auge il crop top a maniche lunghe grazie ad icone come Britney Spears, Paris Hilton e Christina Aguilera, che resero il look a “pancia scoperta” uno stile identitario di quegli anni. Di varie misure, più o meno audaci, e con strass e paillettes scintillanti, questo capo rappresentava appieno la ricerca di uno stile a tratti futuristico, non a caso in contemporanea alla moda Y2K tipica del Millennium Bug.

Oggi si è quasi del tutto abbandonata la tendenza dark e il crop top ha potuto trovare il suo spazio in tanti altri stili differenti. Basti vedere i look di star come Chiara Ferragni e Gigi Hadid, che hanno riportato la moda del top, fieramente a pancia scoperta, nell’abbigliamento di tutti i giorni. Altre it-girl che hanno riportato questo trend rendendolo “fashion” sono Dua Lipa, Kendall Jenner, Hailey Bieber e molte attrici da Red Carpet come Zendaya.

Allontanatosi dal look anni 90 quindi il top è stato ripreso grazie al suo carattere versatile, ma al contempo chic e sexy se abbinato bene al guardaroba.

Dallo sportivo andante al casual, i top corti, a maniche lunghe o corte, evidenziano il punto vita combinandosi molto bene con tanti stili differenti e personali. L’obiettivo è mostrare la pancia senza risultare volgari, ricreando un effetto vedo non vedo grazie alle sottili strisce di pelle e giocando con l’equilibrio tra le lunghezze e gli orli.

4 cose da sapere per uno stile perfetto

Per ricreare questa condizione prima di tutto è necessario fare attenzione alle caratteristiche del top. La forma e la grandezza delle spalline, il taglio della coppa, un supporto sottoseno con zip o elastica sono le prime a cui far caso. Nonostante sia molto versatile, la sua vestibilità, solitamente abbastanza attillata, potrebbe ricreare degli inestetismi se abbinato con i capi sbagliati. Il tipico esempio si può fare con la maniglietta alla pancia che si crea indossando il crop top assieme ad una gonna a vita alta. Non c’è nulla di male, semplicemente si può fare di meglio.

Un secondo dettaglio da valutare è il mostrare o meno l’ombelico. Per chi non vuole attirare occhiate troppo invadenti è sufficiente coprirlo con un denim o una gonna a vita alta, sempre però in equilibrio con il punto precedente.

Terza caratteristica da commisurare con la propria fisicità è la scollatura. Un seno pieno verrà sicuramente esaltato dal crop top, ma attenzione alla profondità del decolté, che potrebbe creare un effetto eccessivamente spinto.

Un consiglio essenziale, per creare uno stile sexy e moderno, è di farlo aderire alla pancia. Al limite, nel caso di un seno piccolo, allargandosi con maniche, incroci e decorazioni con fantasie colorate e cristalli, paillettes e perline.

Top Maniche Lunghe scollato, spalle scoperte e a sbuffo: 4 consigli di stile scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.

Ufficio Stampa