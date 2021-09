Top onlyfans della settimana OnlyFans vantava circa 350.000 creatori di contenuti

Dal suo lancio nel 2016, OnlyFans ha goduto di una crescita e di una popolarità costanti. Quando la pandemia globale ha colpito nel 2020, tuttavia, la popolarità della piattaforma basata su abbonamento è salita alle stelle. All’inizio del 2020, OnlyFans vantava circa 350.000 creatori di contenuti. Entro la fine del 2020, quel numero sarebbe più che raddoppiato. Insieme all’aumento della popolarità sono arrivate maggiori opportunità di guadagnare denaro sulla piattaforma. Ma chi sono i migliori guadagni su OnlyFans? In questo articolo, condivideremo gli ultimi dati sui migliori guadagni di OnlyFans e ti daremo un’idea di quanto l’utente medio di OnlyFans può aspettarsi di guadagnare se non hai già qualche celebrità dietro il tuo nome.

Cos’è OnlyFans?

OnlyFans è una piattaforma basata su abbonamento con sede nel Regno Unito. I creatori di contenuti guadagnano denaro dai fan che si iscrivono ai loro contenuti. Sebbene la piattaforma sia stata originariamente costruita pensando ai contenuti X e alle prostitute, da allora si è espansa per includere l’accesso esclusivo a tonnellate di altri tipi di contenuti , dalla commedia alla cucina al fitness e oltre. Sebbene la piattaforma abbia goduto di una crescita modesta dal suo lancio nel 2016, COVID-19 l’ha davvero portata a nuovi livelli.

Quanto guadagna l’utente medio OnlyFans?

Il creatore medio di OnlyFans guadagna circa $ 180 al mese . In altre parole, non molto. Secondo una ricerca di XRUS, l’ 1% dei migliori creatori di contenuti di OnlyFans rappresenta il 33% di tutti i soldi in gioco sulla piattaforma; il 10% più alto di tutti gli account OnlyFans controlla quasi il 75% del denaro. Mentre le migliori star di OnlyFans guadagnano un discreto reddito laterale (o guadagni a tempo pieno) sulla piattaforma, non è la norma. Pertanto, se vuoi guadagnare più del creatore medio di OnlyFans, devi davvero lavorare sulla piattaforma attraverso la pubblicazione coerente, la crescita della tua base di fan e la ricerca di modi per distinguerti.

Per ottenere maggiore attenzione sul tuo account OnlyFans, aiuta davvero a coltivare un seguito su piattaforme di social media come TikTok o Instagram . Molti creatori di OnlyFans si collegheranno ai loro account OnlyFans nella loro biografia e condivideranno teaser per i loro contenuti OnlyFans per attirare più fan. Poiché OnlyFans prende il 20% delle entrate che guadagni sulla piattaforma, è importante continuare a portare nuovi follower e fan, oltre a prezzare i tuoi abbonamenti per tenere conto della commissione del 20%.

Mentre molti dei creatori di OnlyFans più pagati sono già celebrità come Cardi B, Blac Chyna e Tyga, è possibile portare buoni soldi sulla piattaforma se ci lavori. Se non hai celebrità su cui fare affidamento, dovrai assicurarti che i tuoi contenuti siano esattamente ciò che i tuoi abbonati stanno cercando, pubblichi contenuti su base regolare, lavori regolarmente per coltivare e nutrire nuovi fan e stai aggiungendo valore ai tuoi contenuti in modo che i tuoi fan rimangano coinvolti e desiderino sempre di più.

15 OnlyFans I migliori guadagni

Diamo un’occhiata ai migliori guadagni su OnlyFans in questo momento. Come abbiamo già accennato, la maggior parte dei guadagni migliori erano già celebrità prima di saltare su OnlyFans, quindi non dovrebbe sorprendere che abbiano enormi basi di fan disposti a pagare il massimo del dollaro per contenuti esclusivi da loro. Non considerare i migliori guadagni sulla piattaforma come una concorrenza. Invece, usa le loro storie come ispirazione e consigli su come puoi anche usare OnlyFans per generare entrate.

In qualità di creatore di contenuti su OnlyFans, puoi impostare le tue tariffe e decidere quale tipo di contenuto desideri creare e quando. A differenza delle piattaforme di social media , OnlyFans consente ai creatori di fare ciò che sono interessati a fare, non soddisfare l’idea di un marchio specifico di ciò che è meglio. OnlyFans offre ai creatori di contenuti la libertà di essere chi e cosa vogliono essere.

Immergiamoci nella nostra lista dei migliori guadagni di OnlyFans. Tutti i numeri di seguito sono stimati e raccolti attraverso vari media e rapporti di ricerca.

1. Blac Chyna

Tasso di abbonamento: $ 19,99 / mese

Messaggi: 143

Mi piace: 13.2K

La star e modella della Reality TV Blac Chyna è attualmente la più redditizia su OnlyFans con i rapporti che sta guadagnando $ 20 milioni al mese (stimati) sulla piattaforma a causa, in parte, delle sue tariffe di abbonamento elevate all’inizio. Ora, tuttavia, puoi iscriverti al suo account per un ragionevole $ 19,99 al mese. Pubblica diversi tipi di contenuti , tra cui foto e video classificati come X, alcuni dei quali sono specificamente orientati verso feticci specifici (come i piedi). Non ha ancora 150 post, ma l’iscrizione ti consentirà di accedere a tutto.

2. Bella Thorne

Tasso di abbonamento: $ 9,99 / mese

Messaggi: 285 immagini, 63 video

Mi piace: 376.1K

Bella Thorne si è unita a OnlyFans e ha subito iniziato a fare banca. Ha guadagnato $ 1 milione il suo primo giorno sulla piattaforma e aveva raggiunto il $ 2 milioni alla fine della sua prima settimana. Thorne ha suscitato polemiche dopo essersi unita all’app, accusando i fan di foto commercializzate come nudi quando indossava effettivamente lingerie. Ciò ha portato OnlyFans a regolare l’importo che un creatore poteva addebitare su un post. Si è trovata anche oggetto di irritazione da parte delle prostitute che erano diventate i creatori di OnlyFans dopo che COVID-19 ha reso impossibile loro continuare a lavorare in sicurezza poiché stava attirando l’attenzione e il reddito di coloro che ne avevano bisogno per sopravvivere. Thorne attualmente guadagna $ 11 milioni al mese (stimato) su OnlyFans.

3. Cardi B

Tasso di abbonamento: $ 4,99 / mese

Messaggi: 6

Mi piace: 8.9K

Nonostante abbia solo pochi post su OnlyFans, l’artista musicale Cardi B è ancora uno dei maggiori guadagni sulla piattaforma, portando $ 9,34 milioni al mese (stimato). Condivide regolarmente su altre piattaforme di social media, ma riserva a OnlyFans “dietro le quinte” e contenuti più intimi.

4. Tyga

Tasso di abbonamento: $ 20 / mese

Messaggi: 119

Mi piace: 53.7K

Tyga è un’artista hip hop che guadagna $ 7,69 milioni al mese (stimato) su OnlyFans. Condivide una varietà di contenuti sulla piattaforma, dalle immagini sexy al “dietro le quinte” delle sue ultime tracce e video esclusivi.

5. Mia Khalifa

Tasso di abbonamento: $ 11,99 / mese

Messaggi: 218 immagini, 28 video

Mi piace: 109,5K

Mia Khalifa è una personalità dei media ed ex intrattenitrice per adulti che guadagna 6,42 milioni di dollari al mese (stimato) dai suoi contenuti OnlyFans.

6. Erica Mena

Tasso di abbonamento: $ 35 / mese

Messaggi: 58

Mi piace: 16.3K

Erica Mena è una personalità televisiva nota per il suo aspetto Love and Hip Hop a New York. È sposata con un altro creatore di OnlyFans, Safaree Samuels. Usa il suo account Instagram per promuovere i suoi contenuti OnlyFans e ha 5,3 milioni di follower su Instagram. Guadagna $ 4,49 milioni al mese (stimato) su OnlyFans.

7. Pia Mia

Tasso di abbonamento: $ 10 / mese

Messaggi: 120

Mi piace: 40.2K

Pia Mia è una cantante e attrice che guadagna 2,22 milioni di dollari al mese (stimato) come creatrice di contenuti per OnlyFans.

8. Safaree Samuels

Tasso di abbonamento: $ 19,99 / mese

Messaggi: 151

Mi piace: 17,5K

Safaree Samuels, rapper e personaggio televisivo, come sua moglie Erica Mena, è uno dei maggiori guadagni di OnlyFans, con un guadagno di $ 1,91 milioni al mese (stimato).

9. Megan Barton Hanson

Tasso di abbonamento: $ 24,99 / mese

Messaggi: 249

Mi piace: 52.7K

Megan Barton Hanson, famosa per Love Island, guadagna $ 1,06 milioni al mese (stimato) attraverso i contenuti sexy che pubblica sul suo account OnlyFans.

10. Jem Wolfie

Tasso di abbonamento: $ 5 / mese

Messaggi: 451

Mi piace: 738.2K

Jem Wolfie è un influencer del fitness che pubblica immagini e video di cui parla, hai indovinato, fitness. Ha accumulato più di 2,6 milioni di follower su Instagram, ma si è trovata in conflitto con le politiche di pubblicazione di Instagram e ha cancellato il suo account per aver violato le regole di Instagram contro i contenuti osceni per troppe volte. Fortunatamente, Wolfie si era già fatta un nome su OnlyFans prima che Instagram la chiudesse. Anche se il suo reddito mensile OnlyFans non è stato riportato, a un certo punto ha rivelato che guadagnava fino a $ 30.000 al giorno (stimato) dal suo account OnlyFans, quindi non è normale pensare che appartenga a questo elenco dei migliori guadagni di OnlyFans.

11. Aaron Carter

Tasso di abbonamento: $ 19 / mese

Messaggi: 84 immagini, 9 video

Mi piace: 40.2K

Aaron Carter è un rapper e produttore discografico che è stato anche guest star in diversi programmi televisivi. All’inizio del blocco di COVID-19 nel marzo 2020, Carter è diventato uno dei creatori di contenuti maschili più popolari su OnlyFans. Il suo OnlyFans include contenuti per adulti come foto di nudo che i fan possono acquistare e post in cui la celebrità lascia poco all’immaginazione. Carter porta fino a $ 100 per immagine di nudo.

12. Belle Delphine

Tasso di abbonamento: $ 35 / mese

Post: immagini 4.5K, 582 video

Mi piace: 535,8K

Belle Delphine ha costruito un enorme seguito su Instagram e YouTube pubblicando se stessa in costumi cosplay divertenti, stravaganti e sexy. È entrata a far parte di OnlyFans nel giugno 2020 e ha iniziato a pubblicare video e foto hardcore per i suoi fan. Guadagna circa $ 1 milione al mese (stimato) da OnlyFans e guadagna anche un reddito dalla sua presenza sui social media. Ha suscitato molto scalpore e ha guadagnato ancora di più vendendo la sua sporca acqua del bagno, soprannominata “GamerGirl”. Il suo contenuto OnlyFans è assolutamente NSFW.

13. Nik Avocado

Tasso di abbonamento: $ 14,99 / mese

Messaggi: 540

Mi piace: 43,8K

Nik Avocado ha costruito il suo follower su YouTube, raccogliendo più di 3 milioni di abbonati da sfide alimentari estreme. I suoi OnlyFans sono … non quello. Invece, su OnlyFans condivide foto e video suggestivi, ben lontano dai contenuti che lo hanno reso un influencer di YouTube . Nonostante la natura sexy e suggestiva del suo contenuto di OnlyFans, Nik Avocado mantiene ancora il suo strano senso dell’umorismo.

14. Kanri

Tasso di abbonamento: $ 10 / mese

Messaggi: 252

Mi piace: 21.5K

Kanri è un altro creatore di contenuti cosplay su OnlyFans. Se sei un fan del cosplay e degli anime orientati agli adulti senza nudità, Kanri è perfetto per te.

15. Casanova

Tasso di abbonamento: $ 25 / mese

Messaggi: 15

Mi piace: 385

L’ultimo nella nostra lista dei migliori guadagni di OnlyFans è il rapper Casanova che guadagna $ 1,05 milioni al mese (stimato).

Dai un’occhiata allo strumento di stima dei guadagni di OnlyFans di seguito (basato sul seguito dei social media dei creatori e sul coinvolgimento dei fan):

Diventa uno dei maggiori guadagni di OnlyFans

Come puoi vedere, su OnlyFans c’è un bel mix di celebrità famose e guadagni non famosi. Se vuoi essere uno dei maggiori guadagni su OnlyFans, usa le persone in questo elenco come ispirazione per trovare la tua nicchia, il tuo pubblico e il tipo di contenuto che desideri pubblicare. È importante ricordare che mentre OnlyFans ha iniziato pensando ai contenuti per adulti, la piattaforma è cresciuta notevolmente fino a includere contenuti per adulti e generali. La cosa più importante da fare se vuoi ottenere un reddito decente dal tuo account OnlyFans è pubblicare regolarmente contenuti coerenti.

Se non hai già un seguito su piattaforme di social media come Instagram, TikTok o YouTube, inizia. Puoi utilizzare la tua presenza sui social media per indirizzare il traffico al tuo account OnlyFans per aumentare gli abbonati, quindi è importante continuare a ottenere più follower sui social media se desideri aumentare la probabilità che i tuoi follower sui social si traducano in abbonati OnlyFans.

Indipendentemente dalla tua nicchia, dal cosplay alla cucina ai contenuti per adulti hardcore, puoi trovare casa su OnlyFans e avviare la tua attività basata su abbonamento in modo rapido e semplice. Se sei interessato ad avviare il tuo account OnlyFans, consulta la nostra guida a OnlyFans .

