toracentesi:-procedura-invasiva-deputata-alla-rimozione-di-versamenti-pleurici.

La toracentesi è una procedura in cui un ago viene inserito nello spazio pleurico tra i polmoni e la parete toracica.

La toracentesi viene eseguita per rimuovere il liquido in eccesso, noto come versamento pleurico, dallo spazio pleurico per aiutarti a respirare più facilmente. Può essere fatta per determinare la causa del versamento pleurico.

Alcune condizioni come insufficienza cardiaca, infezioni polmonari e tumori possono causare versamenti pleurici.

La toracentesi viene eseguita in uno studio medico o in ospedale.

La procedura richiede solitamente dai 10 ai 15 minuti, a meno che tu non abbia molto liquido nello spazio pleurico. Per la procedura, la maggior parte dei pazienti si siede in silenzio sul bordo di una sedia o di un letto con la testa e le braccia appoggiate su un tavolo.

Il medico può utilizzare gli ultrasuoni per determinare la posizione migliore per inserire l’ago. Dopo aver pulito la pelle intorno all’area in cui verrà inserito l’ago, il medico inietterà un medicinale anestetico. Un ago viene inserito tra le costole nello spazio pleurico. Potresti sentire un po ‘di disagio o pressione quando l’ago viene inserito. Mentre il medico aspira il liquido in eccesso dai polmoni, potresti avere la sensazione di tossire o avere dolore al petto. L’ago verrà rimosso e una piccola benda verrà applicata al sito.

Dopo la procedura, la pressione sanguigna e la respirazione verranno monitorate per assicurarsi di non avere complicazioni. Il liquido che è stato rimosso dal torace verrà inviato per test di laboratorio per determinare la causa del versamento pleurico e per pianificare il trattamento. Il medico può ordinare una radiografia del torace per verificare la presenza di problemi polmonari.

I rischi della toracentesi includono:

pneumotorace;

polmone collassato;

dolore;

sanguinamento;

lividi;

infezione.

Le lesioni al fegato o alla milza sono complicazioni rare.

