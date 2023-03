Torcedor que invadiu campo com filha no colo no RS é indiciado por lesão corporal após agressão a cinegrafista

Polícia ainda investiga eventual crime contra a criança de três anos levada por homem no colo após jogo entre Internacional e Caxias em Porto Alegre. Torcedor invade campo com filha no colo para agredir jogador do Caxias em Porto Alegre

Foi indiciado por lesão corporal, nesta quinta-feira (30), o torcedor do Internacional que agrediu um cinegrafista da RBS TV no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com a filha de três anos no colo, o homem de 33 anos invadiu o campo após a partida contra o Caxias, no domingo (26).

O g1 tentou contato com a defesa do torcedor, mas não obteve retorno até a atualização mais recente desta reportagem. A advogada do torcedor, Thayane Paixão, afirmou na segunda (27), que o homem invadiu o campo “para proteger a filha” porque tinha “medo do que estava acontecendo na arquibancada”. Segundo a polícia, a mesma versão foi apresentada pelo investigado em depoimento.

Esposa disse que ficou ‘apavorada’ ao ver cena na TV

Justiça determina que situação de criança seja apurada

Um laudo pericial enviado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) constatou que o cinegrafista Gabriel Bolfoni sofreu uma lesão na perna esquerda. Com base no relatório e em depoimentos de testemunhas, a polícia concluiu que o torcedor ingressou no campo sem autorização e que a agressão não foi praticada em situação de defesa, como o investigado alegou em depoimento.

Além do indiciamento por lesão corporal, o homem foi responsabilizado por invasão de campo, conforme previsto pelo Estatuto do Torcedor. O inquérito foi encaminhado para o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre.

Apenas a agressão contra o cinegrafista foi alvo do inquérito, porque crimes como o de lesão corporal dependem de representação por parte da vítima do crime. De acordo com o delegado Vinicius Naham, o atleta do Caxias que foi agredido pelo torcedor disse estar concentrado na sequência do Campeonato Gaúcho e que não iria se manifestar neste momento. Ele tem até seis meses para representar criminalmente contra o torcedor.

O torcedor é morador de Canoas, na Região Metropolitana, é casado e pai de uma única filha, a menina carregada por ele no colo. O homem é sócio do Internacional desde março deste ano e não faz parte de torcida organizada desde 2019. Com ensino médio completo, ele é autônomo e não tinha antecedentes policiais.

Outro inquérito

A Polícia Civil ainda investiga eventuais crimes cometidos pelo torcedor em relação a sua filha. Este inquérito apura possível exposição da vida ou da saúde de outro a perigo direto e iminente, conforme previsto pelo artigo 132 do Código Penal, e exposição de uma criança a vexame ou constrangimento, previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Tribunal de Justiça determinou, nesta terça-feira (28), que órgãos ligados à proteção de crianças façam uma série de diligências para apurar a situação da menina. O TJ também negou o pedido de acolhimento feito pelo Ministério Público. Segundo o juiz Tiago Tweedie Luiz, titular da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Canoas, é preciso esperar a apuração das condições da criança para avaliação e aplicação das medidas adequadas.

