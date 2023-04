Torcedor que invadiu campo com filha no colo no RS é indiciado por lesão corporal sofrida pela criança

Segundo a polícia, criança de 3 anos tinha marcas de lesões nas pernas. Avaliação psicológica dela deve ser realizada na próxima semana. Caso ocorreu no último domingo (26) em Porto Alegre. Torcedor com criança no colo agride cinegrafista da RBS TV no Beira-Rio em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

O torcedor do Internacional que invadiu o campo com a filha no colo durante um tumulto após uma partida foi indiciado por três crimes pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente nesta sexta-feira (31): lesão corporal contra a criança, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento e expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto ou iminente.

A lesão corporal na criança foi constatada, segundo a delegada Elisa Ferreira, após perícia realizada nesta semana. A avaliação psicológica dela deve ser realizada na próxima semana.

“O exame de lesões corporais na menina restou positivo, foram encontradas lesões nas pernas. […] Escoriações leves. Não há exatamente como confirmar esse fato [que foi ali a lesão], a gente indiciou nesse sentido porque há uma posição de garantidor, então a partir do momento que ela passa por aquela situação, de extremo risco, que somente não foi agredida por parte do jogador porque ele teve bom senso, e nesse contexto surgiram essas lesões e ao que tudo indica produzidas naquele momento”, diz.

Esposa disse que ficou ‘apavorada’ ao ver cena na TV

Justiça determina que situação de criança seja apurada

O g1 tentou contato com a defesa do torcedor, mas não obteve retorno até a atualização mais recente desta reportagem. A advogada do homem, Thayane Paixão, afirmou na segunda (27), que o homem invadiu o campo “para proteger a filha” porque tinha “medo do que estava acontecendo na arquibancada”. Segundo a polícia, a mesma versão foi apresentada pelo investigado em depoimento.

Na quinta-feira (30), o torcedor já havia sido indiciado pela Polícia Civil por lesão corporal contra o cinegrafista da RBS TV, Gabriel Bolfoni. O homem foi responsabilizado também por invasão de campo, conforme previsto pelo Estatuto do Torcedor.

O torcedor é morador de Canoas, na Região Metropolitana, é casado e pai de uma única filha, a menina carregada por ele no colo. O homem é sócio do Internacional desde março deste ano e não faz parte de torcida organizada desde 2019. Com ensino médio completo, ele é autônomo e não tinha antecedentes policiais.

Torcedor com criança no colo agride jogador do Caxias no Beira-Rio em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa