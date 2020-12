torna-daydreamer,-in-prima-serata-dal-7-gennaio-2021!

Daydreamer in prima serata dal 7 gennaio 2021

Svelata la data in cui Daydreamer torna in prima serata su Canale 5! Dopo la diffusione dei nuovi listini di Publitalia che suggerivano già importanti novità nella programmazione Mediaset, il 18 dicembre 2020 arriva finalmente la conferma! Daydreamer va in onda in prima serata su Canale 5 già da giovedì 7 gennaio 2021!

A comunicarlo è un post Instagram condiviso dalla pagina ufficiale @qui_mediaset che annuncia: “il prossimo appuntamento con DAYDREAMER é in prima serata, da giovedì 7 gennaio, sempre su Canale 5”. Ecco di seguito il post.

Screenshot di un post Condiviso su Instagram Da @Qui_Mediaset sul ritorno in Prima Serata di Daydreamer

Ricordiamo che attualmente la fortunata soap va in onda con un solo nuovo episodio alla settimana la domenica pomeriggio. In seguito infatti alla ripartenza di Amici il sabato su Canale 5, la soap lascia spazio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi occupando solo la domenica. A partire invece dal 7 gennaio 2021 la soap probabilmente tornerà in prima serata non con uno, ma con ben tre nuovi episodi in onda ogni giovedì su Canale 5.

In questo modo si lascerebbe spazio agli altri programmi in onda sui canali Mediaset senza più gravare sulla programmazione di Daydreamer in questi mesi a lungo modificata! Non ci rimane che attendere il tanto atteso ritorno di Daydreamer in prima serata su Canale 5!

Daydreamer DEMET ÖZDEMIR nei panni di SANEM AYDIN Credits GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S. e Mediaset

Daydreamer nuova programmazione: niente daytime

Cosa succede alla soap durante le vacanze natalizie? In questo caso abbiamo invece brutte notizie. Sebbene infatti alcune indiscrezioni suggerivano che le prossime puntate dell’amatissima soap turca sarebbero andate in onda al posto di Pomeriggio 5, scopriamo invece che non è così. Dopo infatti l’episodio 95 in onda domenica 13 dicembre 2020, la prossima puntata con la soap è fissata su Canale 5 sabato 26 dicembre. Non a caso domenica 20 dicembre salta il solito appuntamento con la soap turca, ecco perché.