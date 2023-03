torna-dopo-dieci-anni-il-libro-su-carlo-rivolta,-“l’aspra-stagione”

La nave di Teseo ripubblica, in versione aumentata, il libro su Carlo Rivolta “L’aspra Stagione” di Tommaso De Lorenzis e Mauro Favale. Dieci anni dopo la prima edizione, uscita per Stile Libero di Einaudi.

Carlo Rivolta ha raccontato gli anni che si aprono con la contestazione al sindacato all’Universitа La Sapienza di Roma nel 1977 e si chiudono con la vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio in Spagna nel 1982. Quell’”aspra stagione” che contiene il rapimento di Aldo Moro, la strategia della tensione e innumerevoli misteri d’Italia, compresa la morte in un pozzo artesiano di Alfredino Rampi, in diretta tv. Contiene il terremoto in Irpinia e l’invasione dell’eroina. Rivolta ha detto: “Si misura lo spessore umano di un giornale da come fа la cronaca, se fa a brandelli la vita della gente o cerca di aiutarla”.

Nei dieci anni fra le due edizioni del libro è cambiata la cronaca e sono cambiati i giornali, attaccati frontalmente dalla disintermediazione, introdotta dai social network.

Il libro racconta “l’età in cui si ribaltano i rapporti di forza nella società italiana, emerge un altro paradigma produttivo e si affermano nuovi mezzi di comunicazione: dalle radio libere alla televisione commerciale”. Uno dei nuovi mezzi è il quotidiano la Repubblica, nato nel 1976, in cui Carlo Rivolta firma fin dal primo numero.

Prima di Repubblica Rivolta era stato, giovanissimo, a Paese Sera. Dopo, a Lotta Continua. Travolto dall’eroina, muore nel 1982 a 32 anni.

Mauro Favale (1978) ha iniziato a l’Unità, redazione di Bologna nel 2003, passando poi a la Repubblica dove ha lavorato nelle redazioni di Bari e Roma. Attualmente fa parte della redazione Interni.

Tommaso De Lorenzis (1976) è redattore e consulente editoriale. Ha collaborato per quindici anni con Einaudi Stile libero.

Vito Califano