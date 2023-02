torna-la-fiera-“myplant-&-garden”.-presenti-anche-assoimpredia-e-the-map-report

Dopo l’edizione dello scorso anno che ha segnato il ritorno in presenza di pubblico e attori delle filiere del verde vegetale e costruito, dal 22 al 24 febbraio torna alla FieraMilano di Rho “Myplant & Garden“, il più importante salone professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.

Da inizio 2022, dopo aver superato la profondissima crisi innescata dall’emergenza pandemica, il comparto produttivo del nostro Paese subisce una fortissima pressione sistemica.

Come già denunciato da Myplant, il quadro inflattivo, i costi energetici e le incertezze della cornice politica internazionale stanno colpendo duramente le imprese ostacolando le produzioni, alimentando l’aumento dei prezzi, impedendo la programmazione produttiva e frenando gli scambi internazionali. Secondo Coldiretti, nel primo semestre 2022 l’export del comparto ha segnato un +9% sul medesimo periodo del 2021, ma le importazioni del primo semestre 2022 hanno registrato un +60%, mettendo a serio rischio il saldo della bilancia commerciale di fine anno.

Stanno alle stime di Assofloro, l’aumento dei costi energetici diretti per il comparto appare impressionante: quasi +100% estate 2022/estate 2021 per l’elettricità; il prezzo del gasolio ha registrato un +80% nella primavera 2022 rispetto a quella 2021; il costo del metano, a luglio 2022 ha superato il +1200% rispetto al medesimo mese del 2021.

“Ciononostante – dichiarano gli organizzatori -, i nostri padiglioni saranno gremiti grazie alla fiducia e allo sforzo delle imprese, che hanno eletto la nostra fiera come ‘il place to be’ per incontrarsi, realizzare business, intercettare nuovi trend, programmare il futuro. Un futuro che intendiamo tracciare tutti insieme: il florovivaismo è una industry in grado di contribuire favorevolmente alle problematiche climatiche e ambientali, dalla forestazione urbana ai benefici economici, salutistici ed estetici che ne derivano. Stiamo assistendo a una impennata di sensibilità e attenzione per il verde: dalla politica al sistema delle costruzioni, dalla valorizzazione degli spazi aperti ai temi della rigenerazione urbana, alla riforestazione delle città, passando per la consapevolezza di quanto le piante possano fare per combattere i cambiamenti climatici. Poi c’è l’esplosione della dimensione domestica del green living, i trend crescenti delle micro-coltivazioni, la cura dei propri spazi all’aperto (balconi, terrazzi, giardini), la coscienza del legame tra verde e bellezza, tra verde e salute, e così via. Ambiti tutti in cui il florovivaismo può assumere un ruolo da protagonista”.

Fra i diversi operatori presenti ci sarà anche ASSO.IMPRE.DI.A. Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale. L’associazione che raggruppa le imprese, i professionisti e gli enti no profit che svolgono le loro attività nel settore dello sviluppo, tutela, salvaguardia dell’ambiente e del territorio, ospiterà nel proprio stand anche The Map Report e organizza pet la giornata di mercoledì 22 febbraio (dalle 13.30 alle 16) la conferenza “Natura e divertimento: salute per tutti, nessuno escluso”, per parlare di nuove proposte inclusive per i parchi cittadini

La registrazione all’evento consente di ricevere un biglietto d’ingresso gratuito a MyPlant & Garden.

