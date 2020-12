torna-power-book-ii:-ghost,-dal-6-dicembre

Power Book 2 Ghost: quando escono gli episodi

Power Book 2 Ghost Parte 2: torna a partire dal 6 dicembre ogni domenica con un episodio inedito a settimana la prima stagione dello spin-off di Power.

Gli episodi dal sei al dieci di Power Book II: Ghost sono disponibili in esclusiva su Starzplay nel nostro Paese.

A partire dal suo esordio avvenuto lo scorso 6 settembre, la serie ha raccolto 8,4 milioni di spettatori nell’arco della sua prima settimana, diventando la nuova serie inedita più seguita su Starz. La première ha determinato un aumento del 42% delle acquisizioni sull’app Starz e un aumento del 36% delle visualizzazioni rispetto alla prima puntata della sesta stagione di Power.

Power Book II: Ghost è stato presentato in anteprima internazionale sul servizio di streaming Starzplay ed è stato il lancio di maggior successo della piattaforma nel Regno Unito dove, nelle prime cinque settimane, è stata vista da oltre il 400% in più di spettatori rispetto alla precedente top performer. La serie ha ottenuto una crescita delle visualizzazioni della stagione senza precedenti con un aumento del 50% tra l’episodio 101 e 105 nelle rispettive prime settimane, stabilendo il record di streaming di tutti i tempi per un episodio durante prima settimana di lancio.

Dai produttori esecutivi di Power, questa è la prima serie del cosiddetto Universo Power. Prossimamente vedremo Power Book III: Raising Kanan, prequel incentrato sul personaggio interpretato da Curtis “50 Cent” Jackson attualmente in produzione a New York City, e a seguire Power Book IV: Force. con protagonista Tommy Egan (Joseph Sikora), e infine Power Book V: Influence su Rashad (Larenz Tate).

Dove siamo rimasti con Power Book II: Ghost

Power Book II: Ghost riprende poco dopo gli eventi sconvolgenti di Power e segue la nuova vita del protagonista Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.) che si divide tra e il suo desiderio di liberarsi dell’eredità di suo padre e la crescente pressione per salvare la sua famiglia, inclusa la madre Tasha (Naturi Naughton) che sta affrontando le accuse per l’omicidio di Ghost, commesso in realtà da suo figlio.

A tutto si aggiunge il difficile approccio con la Stansfield University che Tariq sta frequentando per guadagnarsi l’eredità. Solo per la prima volta nella sua vita, Tariq è costretto a dividere il suo tempo tra lo studio e l’urgenza di pagare Davis MacLean (Clifford “Method Man” Smith), l’avvocato difensore bramoso di fama che è l’unica speranza di Tasha di essere scagionata e di fuggire dalle accuse del neo nominato procuratore americano Cooper Saxe (Shane Johnson).

In assenza di opzioni migliori, Tariq ritorna al ben noto mondo della droga e intraprende rapporti con una famiglia spietata guidata da Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige), la quale è nell’ambiente da molto prima di lui. Mentre Tariq cerca di districarsi tra lo spaccio di droga, lo studio, la sua vita amorosa e la famiglia, scopre che l’unico modo per evitare lo stesso destino del padre è superarlo.

Cast di Power Book 2 Ghost: personaggi

Il cast: Michael Rainey Jr. (Power, Lee Daniels’ The Butler) è Tariq St. Patrick, Naturi Naughton (Power, Fame) è Tasha St. Patrick, Mary J. Blige (Mudbound, The Umbrella Academy) è Monet Stewart Tejada, Shane Johnson (Power, Behind Enemy Lines) è Cooper Saxe, Gianni Paolo (Ma, The Fosters) è Brayden Weston.

Completano il cast Quincy Tyler Bernstine (Ray Donovan, Modern Love) interprete di Tameika Washington, Daniel Bellomy (The Real MVP: The Wanda Durrant Story) è Ezekiel “Zeke” Cross, Paige Hurd (The Oval, Hawaii Five-O) è Lauren Baldwin, Cliff “Method Man” Smith (The Deuce, Garden State) è Davis MacLean, Melanie Liburd (This is Us, Gypsy) è Caridad “Carrie” Milgram, Justin Marcel McManus (Star) è Jabari Reynolds, Woody McClain (“The Bobby Brown Story, The New Edition Story) è Cane Tejada, Lovell Adams-Gray (Coroner, Slasher) è Dru Tejada, e LaToya Tonodeo (The Oath) è Diana Tejada.

Courtney A. Kemp, creatrice e showrunner della serie, è anche produttrice esecutiva con End of Episode, così come Curtis “50 Cent” Jackson con G-Unit Film and Television.