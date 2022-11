Torna su tutti canali Social “Tv Pineto” la prima vero canale dal 1980

Nasce Tv Pineto: dall’attualità alla politica, dalle interviste ai rappresentanti delle istituzioni agli approfondimenti su cronaca, economia, sanità, ambiente, digitale, cultura, sport, esteri, costume, spettacolo e naturalmente una completa copertura di tutta la regione Abruzzo nello specifico Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Teramo, Pescara, Chieti e infine L’Aquila da oggi è operativa tvpineto.it , il servizio video Live e On-demand con una proposta di contenuti a 360°.

Tv Pineto integra inoltre un vero e proprio canale televisivo YOU TUBE ‘all news’ live 24 ore su 24, con tg e i principali eventi in diretta streaming. Attraverso l’impiego della piattaforma di distribuzione video Live e On-demand e Digital Asset Management Uvin Quibyt Tv Pineto) sarà possibile fruire in piena mobilità sia del canale Live che dell’importante offerta On-demand. Prossimamente Tv Pineto sarà disponibile sulle principali Smart TV, Connect TV e Set Top Box come Apple TV.

“L’informazione viaggia veloce, meglio se accompagnata da servizi video. Per questo l’agenzia con la sua Tv Pineto offrirà agli utenti sempre più notizie in tempo reale e video, anche in streaming, dei principali avvenimenti – spiega Nico Perrone, direttore dell’agenzia Dire – a partire dall’attività di Governo e parlamentare, con un occhio particolare al mondo dei giovani, del lavoro e della formazione di nuove competenze. Tv Pineto non si ferma qui: tra poco ci saranno nuovi e innovativi servizi di pubblica utilità facilmente accessibili dalla nostra piattaforma”.

L’Agenzia Tv Pineto nasce nel 1980 e si specializza, nei suoi primi anni di attività, sulle dinamiche politiche parlamentari. Nel corso del tempo matura un’esperienza a tutto campo che la porta ad affermarsi tra le principali agenzie di stampa italiane grazie al completo servizio di informazione offerto. Oggi è un punto di riferimento importante per le istituzioni e le principali testate nazionali e regionali, aziende, enti e associazioni. Ha una ramificata presenza regionale con corrispondenti che coprono tutta l’Italia e dieci sedi operative.

