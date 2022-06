Torta 4 cucchiai, il dolce sfizioso che si prepara senza bilancia e in pochi minuti. Dolce pronto in pochi minuti e semplicissimo, la classica torta che potete preparare insieme ai vostri figli. Andiamo quindi a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti della torta 4 cucchiai

Quattro uova

quattro cucchiai di farina

4 cucchiai di zucchero

cucchiai di burro

1 cucchiaino di lievito secco ( quello in polvere)

una presa di sale

creme ( marmellata oppure nutella, ma anche gocce di cioccolato)



Preparazione

La prima cosa da fare è quella di prendere una bowl e aggiungere zucchero, uova, e sale e cominciare a mescolare con energia. Se siamo allenati e abbiamo una buona dose di forza possiamo farlo con una frusta, altrimenti useremo una frusta elettrica. Il composto dovrà risultare bello spumoso.

Aggiungiamo quindi le polveri: prima la farina e poi il lievito. Continuiamo a mescolare per ottenere un composto bello liscio e setoso. “Frustate” bene il tutto per non ottenere dei grumi alla fine. A questo punto prendiamo lo stampo e ungiamolo con del burro ( non consigliamo di mettere la carta forno sul fondo). Il diametro dello stampo decidetelo voi: se la volete più alta ( con queste dosi) prendetelo da 18, altrimenti aumentate lo stesso diametro per avere un risultato più “sottile”.

Non ci resta che infornare il nostro buonissimo dolce in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Diciamo che a questo punto molto dipende dal forno e in che condizioni è. Per toglierci ogni dubbio, però, usiamo il metodo della nonna: dopo circa 28 minuti mettiamo uno stuzzicadenti al centro del dolce, se è asciutto possiamo sfornarlo.

Sforniamolo e prima di toglierlo dallo stampo facciamolo raffreddare e portiamolo a temperatura umana. Una volta raffreddato possiamo insaporirlo con del cioccolato fuso oppure marmellata o quello che volete.

