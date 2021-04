Torta 7 vasetti con prosciutto | La variante salata alla classica torta

Molto spesso sentiamo parlare di torte che, per prepararle, non hanno bisogno di bilancia o altro, ma semplicemente di un vasetto da yogurt come unità di misura per gli ingredienti. E la ricetta che vi proponiamo oggi è una di queste. Semplice e facile da preparare, anche per chi non ha molta dimestichezza con misure di vario tipo. Cuciniamo insieme la torta 7 vasetti con prosciutto.

Torta 7 vasetti con prosciutto FOTO ricettasprint

Una torta che, di solito, immaginiamo nella versione dolce, ma che (come quella che vi proponiamo ora) è invece salata. Possiamo prepararla in tanti modi e non solo con i salumi. Anche la versione con ortaggi e verdure non è da meno. Vediamo insieme quali ingredienti ci occorrono per prepararla.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Ingredienti

1 vasetto Parmigiano reggiano

1 vasetto Yogurt bianco naturale

3 vasetti Farina 00

1 vasetto Latte

3 Uova

1 vasetto Olio di semi

1 pizzico Sale

100 g Prosciutto cotto

1 bustina Lievito istantaneo per preparazioni salate

100 g Provola affumicata

Torta 7 vasetti con prosciutto: procedimento

Iniziamo con l’aggiungere, in una ciotola, lo yogurt, insieme all’olio, al latte e alle uova e sbattiamo energicamente per un po’ con la forchetta.

Torta 7 vasetti con prosciutto FOTO ricettasprint

Aggiungiamo a questo composto iniziale la farina, il parmigiano, il sale e il lievito e mescoliamo il tutto fino a quando non abbiamo ottenuto un composto compatto e omogeneo.

A questo punto, tagliamo a pezzetti sia la provola che il prosciutto ed uniamolo al mix di impasto. Prendiamo, poi, una teglia ed oliamola leggermente. Versiamo l’impasto ottenuto al suo interno e cuociamo, per 40 minuti, a 180°.

Torta 7 vasetti con prosciutto FOTO ricettasprint

Prima di sfornarla, facciamo sempre la prova stecchino. Nel caso non fosse ancora cotta, lasciamola in forno qualche minuto in più.

Consigli: se vogliamo renderla ancora più gustosa, insieme alla provola ed al prosciutto, possiamo aggiungerci anche dei pezzetti di mozzarella. L’importante è che, prima di inserirla nell’impasto, la facciamo sgocciolare per bene.

