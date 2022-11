Torta al cioccolato dei 5 minuti, la più veloce e buona che c’è con solo un ingrediente. Facilissima si prepara in un attimo

Torta al cioccolato, il dolce più veloce e buono che c’è. Avete voglia di un buon dolce al cioccolato e subito correte ad aprire la dispensa. Ma che peccato, mancano farina zucchero e latte. Allora come fare a sopperire queste incredibili mancanze? Non c’è da preoccuparsi, adesso vi sveliamo la ricetta segreta di una torta composta soltanto di due ingredienti: il cioccolato e le uova. Perché a volte la voglia di questo ‘cibo degli dei’ è troppa. Soprattutto quando siamo giù di morale, è lui ad aiutarci a risollevarci e a donarci una scarica di serotonina che rende la nostra giornata subito migliore. E non possiamo fermarci davanti a una dispensa vuota.

Torta al cioccolato, Ingredienti

uova 6

cioccolato 250 g

Preparazione

Per prima cosa dovete sapere che potete utilizzare il tipo di cioccolata che più vi piace. Il fondente, quello al latte o quello bianco, ma anche la crema alle nocciole. Se utilizzate il cioccolato in barretta, dovete scioglierlo a bagnomaria prima di iniziare a preparare questo buonissimo dolce. Rompete le sei uova e separate accuratamente i rossi dai bianchi. Aggiungete ai tuorli i 250 g di cioccolato.

Mescolate il composto sino ad ottenere una crema omogenea. Quindi passate alla lavorazione dei bianchi. Gli albumi dovranno essere montati a neve con l’aiuto delle fruste elettriche. Adesso è giunto il momento di unire il tutto. A poco a poco, aggiungete l’albume montato a neve nel composto formato dal cioccolato e dai tuorli. Mescolate lentamente, dal basso verso l’alto, per ottenere un impasto privo di grumi.

Coprite uno stampo per dolci con della carta da forno e versate il composto al suo interno. Cuocete in forno a 180° per circa 30 minuti. Il vostro dolce composto solo da cioccolato e uova è pronto per essere servito e mangiato. Se la torta dovesse abbassarsi dopo la cottura è normale, perché comunque al suo interno manca il lievito, ma sarà ugualmente soffice.

Torta al cioccolato dei 5 minuti, la più veloce e buona che c’è con solo un ingrediente. Facilissima si prepara in un attimo scritto su Più Ricette da Redazione.

pappa2200