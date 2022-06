Torta al cioccolato senza cottura, facile da preparare con soli 4 ingredienti. Torta fredda, da accompagnare ad un buon passito o anche ad un ciuffo di panna montata. Ottima per cene o pranzi veloci e freddi.

Ingredienti per la torta al cioccolato senza cottura

400 g di cioccolato fondente

300 g di latte condensato

300 g di biscotti tipo Digestive

170 g di burro

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di prendere del cioccolato. In questo caso fate voi: la scelta su quale percentuale di fondente volete inserire è libera. Se vi piace più forte potete prendere anche quello al 90% ( anche perché la grammatura di burro non è bassissima). Fatelo quindi sciogliere a bagnomaria in un pentolino, se avete esigenze diverse e volete fare prima, basterà metterlo in microonde per qualche secondo. Inserite quindi il burro e fate sciogliere tutto insieme.

Fate intiepidire il cioccolato con il burro una volta sciolto e poi aggiungete il latte condensato. Mescolate bene il tutto e amalgamate dolcemente tutti gli ingredienti.

Una volta fatto questo tritate grossolanamente i biscotti ( se vi piace la consistenza, altrimenti sminuzzateli ancora di più). Usiamo i digestive, se poi avete necessità di smaltire altri tipi, va bene lo stesso. Incorporateli al composto. A questo punto trasferite il tutto in uno stampo. La dimensione sceglietela voi. Il perché? Sempre una questione di consistenza e altezza. Se vi piace sottile o spessa è gusto vostro ( ovviamente). Livellate il composto e cercate di ottenere una superficie levigata. A questo punto mettete il tutto in frigorifero e lasciate raffreddare il tutto per una notte almeno.

