La torta al melone è una ricetta allegra, colorata e profumata, decisamente perfetta per l’estate! Una volta pronta e raffreddata, potete servirla a fette o anche a quadrotti, quindi è l’ideale per un buffet di dolci. Io ho aromatizzato con un pizzico di vaniglia e tanto limone, per ottenere un gusto avvolgente ma anche molto fresco: volendo potete aggiungere cannella o anche zenzero, per dire. Anzi, se la provate fatemi sapere che aromi preferite E poi, è perfetta per smaltire degli albumi avanzati, infatti la ricetta è partita proprio per questa esigenza e ne è venuto fuori un dolcetto davvero niente male



Procedimento per preparare la torta al melone

Dividete il melone a metà, eliminate i semi, quindi tagliatelo a fettine e sbucciatelo.

Tagliatelo a cubetti e mettetelo da parte.

Sciogliete il burro e lasciatelo raffreddare.

Nel frattempo montate a neve ferma gli albumi con lo zucchero e il sale.

Sempre continuando a montare, unite anche burro, limone, vaniglia e latte.

Infine incorporate farina e lievito setacciati.

Versate il composto nello stampo imburrato e infarinato, livellate la superficie, decorate con il melone e cuocete per circa 40 minuti a 180°C, in forno statico già caldo.

La torta al melone è pronta: lasciatela raffreddare completamente, quindi decorate con poco zucchero a velo (in modo da non coprire troppo il colore del melone) e servite.





Ricette correlate