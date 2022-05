Torta alla crema fredda di Luisanna Messeri, più buona della cheescake. Ecco cosa prepararla in pochi passaggi

La Torta non Cotta di Luisanna Messeri, migliore della cheesecake classica. Buona e semplice può essere davvero il dolce che vi salverà in corner in queste feste. Ottima anche se avete degli ospiti nelle varie serate “giochi” a casa, è una torta “riciclona”.

Il termine ovviamente non sta ad indicare la scarsa qualità degli ingredienti, bensì l’unione degli ingredienti che ci sono in casa che possono formare un dolce particolarmente buono. Ma andiamo a vedere come è fatto quali sono gli elementi.

Ingredienti della Torta non cotta di Luisanna Messeri