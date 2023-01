torta-all’arancia-furbissima-di-benedetta:-si-fa-tutto-senza-bilancia-in-pochi-minuti.-soffice-e-piena-di-vitamina-c

La torta all’arancia è un dolce morbido, soffice e molto profumato. Bastano pochi ingredienti per avere un risultato davvero gustoso. A volte, si sa, la semplicità premia sempre. Inoltre, è molto facile da preparare in quanto non è assolutamente necessario l’uso della bilancia! Vi basterà avere un bicchiere e il gioco è fatto. E’ una […]

