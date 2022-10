Torta rustica alle noci e caffè, un dolce povero, che utilizza un ingrediente di recupero, il pane al posto della farina! Si prepara senza burro nell’impasto, con pochi ingredienti che si hanno sempre in casa: oltre al pane secco grattugiato, occorrono le uova, che non mancano mai, e lo zucchero; poi ci sono le noci tritate, la frutta secca rustica dal sapore deciso, che vengono aggiunte all’impasto per dare consistenza e gusto;Ed ecco la farcitura, con una crema golosissima da spalmare:

niente crema pasticcera, panna o mascarpone, ma una semplice crema al burro con caffè, preparata a crudo senza tuorli, solo burro, zucchero e caffè! Perfetta da gustare in autunno, fino alla fine dell’inverno, quando la stagione rende speciali questi ingredienti; si serve fredda di frigo, in modo che sia ben compatta, ed al palato fresca e vellutata.

Torta rustica alle noci e caffè Ingredienti

100 g di pangrattato

300 g di noci già sgusciate

300 g di zucchero

6 uova

mezza bustina di lievito in polvere per dolci

un bicchierino di rum o altro liquore a piacere

Crema

100 g di zucchero

100 g di burro morbido

una tazzina di caffè ristretto

Procedimento

In una ciotola o con il robot, montate i tuorli con lo zucchero, unite le noci tritate ed il pane bagnato nel liquore, amalgamando il composto; montate a neve gli albumi ed uniteli all’impasto, aggiungendo anche il lievito; versate in un teglia imburrata e infarinata, e cuocete in forno già caldo a 180°C per 40 minuti. Nel frattempo preparate la crema:

in una ciotola frullate il burro con lo zucchero, quindi unite il caffè ed amalgamate accuratamente. Tagliate a metà la torta, formando due dischi, spalmate la crema di farcitura, richiudete e spolverate a piacere con lo zucchero a velo.

ricette dal blog Caos&Cucina

Torta alle noci e caffè, altro che caprese. Più buona, semplice e super veloce con il pane al posto della farina scritto su Più Ricette da Catia.