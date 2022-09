Torta alle pesche, altro che mele! il dolce più veloce e facile che c’è con il trucco per farla super soffice. Cosa si mette nel latte

Un’accoppiata vincente per una torta davvero squisita: torta soffice alle pesche e amaretti, un abbinamento tra questi due ingredienti sempre ben riuscito, e questo dolce lo dimostra: è golosa e soffice, perfetta a colazione o come dessert, da gustare a merenda con una buona tazza di tè al limone. Una torta estiva profumata e genuina, realizzata con le ultime pesche fresche di stagione, che può essere preparata anche con le pesche sciroppate, da gustare in autunno e inverno.

Si tratta di un dolce semplice e veloce, realizzato con un impasto contenente latte e panna, che donano sofficità e umidità, nel quale affondano fette di pesche aromatizzate all’amaretto, che danno freschezza, e ricoperto da amaretti che conferiranno il loro sapore inconfondibile che si sposa bene con le pesche. Insomma, un dolce irresistibile! Ecco la ricetta!

Torta soffice alle pesche e amaretti

Ingredienti

350 farina

180 zucchero

3 uova

200 ml di panna

140 di latte

una bustina di lievito in polvere per dolci

4 cucchiai di olio

3 pesche noci

un pizzico di sale

100 g di amaretti

2 tazzine di liquore amaretto

Procedimento

Lavate ed eliminare la buccia e il nocciolo dalle pesche; quindi tagliatele a fettine e mettetele ad insaporire in una fondina con il liquore. Montate le uova con lo zucchero fino a renderle spumose, versate l’olio a filo e, sempre montando, aggiungete ora la farina miscelata al lievito e sale, ed il liquore scolato dalle pesche, mescolate l’impasto delicatamente, lentamente e con movimenti circolari dall’alto verso il basso, evitando la formazione di grumi.

Versate 2/3 dell’impasto in una tortiera imburrata ed infarinata, e disponete all’interno le pesche a raggiera lasciandole sprofondare; stendete uno strato di amaretti e copriteli con l’impasto rimasto. Per un tocco di croccantezza in più potete a cospargere la superficie con zucchero semolato o con mandorle in granella.

Infornate a 180°C e lasciate cuocere per 40-45 minuti, fino alla doratura, provando la cottura con uno stecchino; lasciate intiepidire la torta soffice alle pesche e amaretti, trasferitela su un piatto da portata, e servite con una spolverata di zucchero a velo.

ricette dal blog Caos&Cucina

