Torta brioche salata speck e provola | deliziosa e facile da preparare

Torta brioche salata speck e provola, un pasto completo e sfizioso da servire in tavola per la famiglia, ma anche gli ospiti.

Torta brioche salata speck e provola

Oggi vi presenteremo la Torta brioche salata speck e provola, un semplice ma gustosissimo pranzo, caratterizzato dalla suo cuore soffice e dalla croccantezza della parte esterna, viene utilizzato per le gite fuori porta, per la pausa pranzo a lavoro o anche per una cena con amici, insomma, perfetto per qualsiasi occasione. Il ripieno di fantastico di speck e filante provola, rende il tutto piacevole e irresistibile, ovviamente come ogni ricetta farcita, potete variare con gli ingredienti che più vi piacciono. Seguite le nostre indicazioni per realizzare in modo impeccabile, questa bontà.

Tempi di preparazione: 20 minuti

Tempo di lievitazione: 4 ore e 30 minuti

Tempi di cottura: 40 minuti

Ingredienti per circa 8 porzioni

400 g semola di grano duro rimacinata

400 g farina di manitoba

80 g di strutto

400 ml di latte

140 ml di acqua

4 g di lievito di birra secco

10 g di sale

Ingredienti per la farcia

200 g di speck

300 g di provola

4 cucchiai di passata di pomodoro

Origano q.b.

Sale q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

2 tuorli

2 cucchiaini di semi misti

Preparazione della Torta brioche salata speck e provola

Per prima cosa, unite i due tipi di farina, il latte e lo strutto all’interno di una ciotola, sciogliete in un poco d’acqua tiepida il lievito, insieme ad un pizzico di zucchero, quindi aggiungetelo all’impasto, mescolate fino a quando non si sarà ben amalgamato tutto e per finire aggiungete un pizzico di sale, continuate a lavorare l’impasto al punto che risulti elastico, infine aiutandovi con un pennello, cospargetelo d’olio e lasciatelo lievitare in una ciotola ricoperto da pellicola, fino a quando non sarà raddoppiato il volume, ci vorranno circa 3 ore.

strutto

Terminato il tempo di lievitazione, dividete l’impasto in due parti uguali, conditene uno con un poco di passata di pomodoro, uno strato di speck, la provola tagliata in piccoli pezzetti, un pizzico di origano e sale ed un filo d’olio, ricoprite con un altro strato di speck e chiudete riponendo l’altro piatto sopra, schiacciando i bordi per farli ben aderire, spennellate con tuorlo d’uovo e lasciate lievitare per circa 90 minuti.

speck

Al termine fate un’altra spennellate col tuorlo d’uovo ed infornate in forno preriscaldato a 180 ° per 40 minuti, sarà pronto quando risulterà dorato. Servitelo a temperatura ambiente, buon appetito.

