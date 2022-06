Torta Brownie, più buona e morbida di una cheesese cake classica. Cremosissima

Il dolce perfetto per tutti i golosi di dolci americani: la brownie cheesecake! Una ricetta facile e golosa, trovata nel web, modificata ed immediatamente realizzata: perfetta da gustare come dolce della domenica o in una serata tra amici.

Realizzata dalla fusione dei dolci più famosi negli USA: i brownie e la cheesecake: al posto dei biscotti, come base della cheesecake, viene utilizzato il brownie, il tipico dessert della cucina statunitense tagliato normalmente a quadrotti;

sulla base poggia un alto strato di crema di formaggio cremoso, come le cheesecake nella versione cotta, diffuse negli Stati uniti;

la copertura di Nutella rende infine il dolce irresistibile al palato!

Brownie cheesecake

Ingredienti per una cheesecake di diametro 22-24 cm

Base brownie

80 g di farina

30 g di cacao amaro

90 g di zucchero

1/2 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

2 uova

120 g di burro fuso

una bustina di vanillina

un pizzico di sale

Ripieno

500 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia

200 g di ricotta vaccina o mascarpone

160 ml di panna fresca

3 uova medie

120 g di zucchero

un cucchiaino raso di fecola o amido

una bustina di vanillina

Copertura

crema spalmabile alla nocciola tipo Nutella

codette di cioccolato a piacere

Procedimento

In una ciotola mettete la farina, il cacao, lo zucchero ed il lievito per dolci e miscelate con una frusta;

aggiungete le uova, il burro fuso, vaniglia ed il sale continuando a mescolare fino a formare un composto omogeneo;

versatelo in una tortiera apribile rivestita di carta forno, livellate e cuocete in forno già caldo a 180° per 20-25 minuti, controllando con uno stecchino la cottura senza farlo asciugare troppo.

Nel frattempo preparate il ripieno: in una ciotola inserite il formaggio spalmabile, la ricotta, lo zucchero, vaniglia, amido o fecola, e mescolate con le fruste elettriche; aggiungete le uova, una alla volta continuando a mescolare con le fruste elettriche, ed infine la panna fresca, fino a creare un composto cremoso ed omogeneo.

Versate il composto sulla base brownie precedentemente cotta, e livellate con una spatola; cuocete in forno in forno già caldo a 180° per circa 45/50 minuti, coprendo con carta d’alluminio se dovesse scurirsi troppo la superficie: non proseguite troppo la cottura altrimenti si asciuga troppo, rimarrà leggermente tremolante rassodandosi mentre si raffredda.

Spalmate la Nutella sulla superficie della brownie cheesecake, e cospargete le codette di cioccolato a piacere;

lasciate raffreddare completamente il dolce e trasferitelo in frigorifero per almeno due-tre ore.

