La caprese è una specialità della Campania ed è chiamata così in onore dell’isola in cui è nata, la famosissima Capri. Era il 1920 quando il cuoco Carmine Di Fiore l’ha offerta alla tavola. Ma non tutti sanno che questa torta è nata da un errore. Lo chef doveva preparare una normale torta al cioccolato. […]

Torta Caprese di Sal De Riso, la vera ricetta della tradizione. Lo chef svela il segreto, cosa metto al posto della farina scritto su Più Ricette da Maria.

Vittorio Ferla