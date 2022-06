Per i più golosi e amanti dei dolci, vi propongo una buonissima torta cocco e nutella. Appena l’assaggerete, non ne potrete fare a meno. Il procedimento è molto semplice e potrete farla in qualsiasi momento, soprattutto quando avrete un’improvvisa voglia di dolce. E’ ottima anche da prepararla per un compleanno o qualsiasi altra ricorrenza. Mi raccomando, seguite per bene i passaggi cosicché possa venire molto morbida ed alta.

Ecco gli ingredienti per una torta da 4 uova, non molto grande ma alta. Se avete bisogno di farne una più grande, basterà raddoppiare le porzioni.

100 g di burro

250 g di zucchero

150 g di cocco grattugiato o farina di cocco

4 uova intere

1 bustina di lievito pan degli angeli

1 vasetto di yogurt intero bianco o 80 gr di ricotta

250 g di farina 00

1 busta di vanillina

nutella

crema di cocco

Al via col procedimento! In una ciotola capiente ed alta, lavorare i quattro tuorli con lo zucchero fino a che siano cremosi. Aggiungere lo yogurt e la farina di cocco. Nel frattempo ammorbidire il burro ed aggiungerlo all’impasto. Aggiungere la farina, il lievito e la vanillina e sbattere il tutto. In un’altra ciotola montare a neve gli albumi ed unirli all’impasto. Infine, mettere tutto l’impasto in una tortiera imburrata e infornarla a 180 gradi per 30 minuti circa. Quando la torta è cotta, farla raffreddare per un po’ e poi tagliarla a metà. Su un lato spalmare la nutella, sull’altra la crema di cocco o il topping a cocco. Unire le due parti e in superficie cospargere altra nutella e crema di cocco ed infine spolverare con la farina di cocco.

L’articolo Torta cocco e nutella: un mix di golosità. Ecco il segreto per farla venire morbidissima proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.