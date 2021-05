torta-con-albicocche-e-rosmarino,-ricetta-di-samya

Torta albicocche e rosmarino è la ricetta di Samya che anticipa l’estate, ma è anche la ricetta che Samya consiglia per non farci mancare una golosa coccola anche in vista della prova costume. Il suggerimento è di non evitare del tutto i dolci ma di limitarci tanto nelle porzioni. Di certo questa torta alle albicocche non è poco calorica perché la base è di pasta frolla, quindi con tanto burro, ma in compenso con si cono crema anche se le albicocche sciroppate sono ricche di zucchero e in più Samya ne aggiunge altro oltre al miele. Come sempre le ricette che Samya suggerisce a Mattino Cinque sono tutte molot semplici da realizzare. Non ci resta che provare questa torta che in realtà è una crostata con le albicocche. Perfetta anche con le pesche sciroppate e di certo anche con la frutta fresca scottata in padella con lo zucchero.

RICETTE SAMYA – LA RICETTA DELLA TORTA ALBICOCCHE E ROSMARINO

Ingredienti: 700 g di pasta frolla, 600 g di albicocche sciroppate, 60 g di farina di mandorle, 30 g di zucchero, 30 g di mandorle a scaglie, aghi di rosmarino fresco, 1 cucchiaio di miele

Preparazione: abbiamo la pasta frolla già pronta ma ovviamente possiamo prepararla anche noi con la ricetta che preferiamo. Stendiamo la pasta frolla ben fredda e foderiamo uno stampo per crostata lasciando sulla base la carta forno. Bucherelliamo il fondo della frolla con la forchetta. Tritiamo gli aghi di rosmarino con il coltello, li tritiamo bene.

Sulla frolla cruda versiamo uno strato di farina di mandorle. Abbiamo le albicocche sciroppate, le disponiamo coprendo tutta la base, possiamo disporle mettendole come preferiamo, tutte verso il basso, tutte verso l’alto o alternate. Aggiungiamo sopra lo zucchero e il miele, gli aghi di rosmarino tritati e infine le lamelle di mandorle.

Mettiamo in forno già caldo a 170° C per 50 minuti circa, come sempre il tempo di cottura dipende dal nostro forno. Togliamo dal forno e facciamo un po’ intiepidire, quindi sformiamo e adagiamo la torta sul vassoio. Tagliamo a fette e gustiamo.